Gezgin Fatih Koparan Bangladeş'ten paylaştı! Gözlerini bir an olsun ayırmadılar: "Böyle karşıma dikilip beni izliyorlar”

Dünyayı gezerek çektiği videoları YouTube kanalı üzerinden paylaşarak fenomene dönüşen Fatih Koparan son olarak sosyal medyada Bangladeş'te çekilen bir görüntüsünü paylaştı.

Bangladeş'teki yerel halkın kendisine yoğun ilgi gösterdiği anları kaydederek paylaşan Koparan'ın "Bangladeş'te turist olmak" paylaşımı ilgi çekti.

YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bizdeki bön bön bakma olayını Nirvana’ya taşımış abilerimiz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Karakter seçme ekranı gibi" yorumunu yaptı.