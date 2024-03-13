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    4. Gezgin Fatih Koparan Bangladeş'ten paylaştı! Gözlerini bir an olsun ayırmadılar: "Böyle karşıma dikilip beni izliyorlar”

    Gezgin Fatih Koparan Bangladeş'ten paylaştı! Gözlerini bir an olsun ayırmadılar: "Böyle karşıma dikilip beni izliyorlar”

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.03.2024 15:39
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    Sosyal medyadan seyahatlerine dair yaptığı paylaşımları sayesinde 'gezgin' olarak tanınan Fatih Koparan son olarak Bangladeş'ten ilginç bir video yayınladı. Instagram'da 140 bini aşkın takipçisi bulunan Koparan, Bangladeş'te kendisini izleyen yerel halkı cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaştı.

    Dünyayı gezerek çektiği videoları YouTube kanalı üzerinden paylaşarak fenomene dönüşen Fatih Koparan son olarak sosyal medyada Bangladeş'te çekilen bir görüntüsünü paylaştı.

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    Bangladeş'teki yerel halkın kendisine yoğun ilgi gösterdiği anları kaydederek paylaşan Koparan'ın "Bangladeş'te turist olmak" paylaşımı ilgi çekti.

    YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bizdeki bön bön bakma olayını Nirvana’ya taşımış abilerimiz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Karakter seçme ekranı gibi" yorumunu yaptı.

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