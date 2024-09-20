Çevrimiçi alışveriş sitesinden ev satın aldı! 890 bin TL ödedi... Gördüklerine inanamadı: 'Şaka olduğunu düşünmüştüm'

MYNET|DIŞ HABERLER Bryant büyükbabasından kalan mirasla kendisine bir ev satın almak istediğini söyledi ve çevrimiçi alışveriş sitesinden bir mülk aldı. TikTok'ta 8.6 milyon izlenen videosunda Jeffrey Bryant satın aldığı mülkünü gösterdi.

Fenomen ismi prefabrik olarak kurulan evinde küçük bir mutfak, yatak odası, oturma odası ve banyo karşıladı. Ev taşınabilir olduğu için mülk sahiplerinin onu istediği yere götürme ve hızlıca montaj özelliği bulunuyor.

23 yaşındaki fenomen isim evde yaşamayacağını ve bunun yerine Airbnb'de kiralayacağını , evin bulunacağı arsayı bulmak için ise bir emlakçıyla çalıştığını açıkladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü evi gördüklerinde şaşırdıklarını ifade etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben de bir tane satın alıp annemin ve babamın arazisine bedavaya dikeceğim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Şaka olduğunu düşünmüştüm" yorumunu yaptı.