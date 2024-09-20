Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Çevrimiçi alışveriş sitesinden ev satın aldı! 890 bin TL ödedi... Gördüklerine inanamadı: 'Şaka olduğunu düşünmüştüm'

Çevrimiçi alışveriş sitesinden ev satın aldı! 890 bin TL ödedi... Gördüklerine inanamadı: 'Şaka olduğunu düşünmüştüm'

20.09.2024 09:36
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Rize'de Sakal-ı Şerif kayıplara karıştı

Rize'de Sakal-ı Şerif kayıplara karıştı

Bu yıl ayçiçeği hasadı için çiftçilerin umudu yüksek

Bu yıl ayçiçeği hasadı için çiftçilerin umudu yüksek

Karabük'te ortaokul öğrencisi bıçakla arkadaşlarını tehdit etti

Karabük'te ortaokul öğrencisi bıçakla arkadaşlarını tehdit etti

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.09.2024 09:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde yaşayan 23 yaşındaki Jeffrey Bryant isimli bir adam çevrimiçi alışveriş sitesi üzerinden bir ev satın aldı. TikTok'ta 'hittaa_jeff ' kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımında satın aldığı evi gösteren Bryant evi için 26 bin dolar (yaklaşık 886 bin 145 TL) ödediğini dile getirdi. Evin beklediğinden daha iyi durumda olduğunu belirten Bryant'ın paylaşımı kullanıcıları da şaşırtmaya yetti.

MYNET|DIŞ HABERLER Bryant büyükbabasından kalan mirasla kendisine bir ev satın almak istediğini söyledi ve çevrimiçi alışveriş sitesinden bir mülk aldı. TikTok'ta 8.6 milyon izlenen videosunda Jeffrey Bryant satın aldığı mülkünü gösterdi.

1

Fenomen ismi prefabrik olarak kurulan evinde küçük bir mutfak, yatak odası, oturma odası ve banyo karşıladı. Ev taşınabilir olduğu için mülk sahiplerinin onu istediği yere götürme ve hızlıca montaj özelliği bulunuyor.

2

23 yaşındaki fenomen isim evde yaşamayacağını ve bunun yerine Airbnb'de kiralayacağını , evin bulunacağı arsayı bulmak için ise bir emlakçıyla çalıştığını açıkladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü evi gördüklerinde şaşırdıklarını ifade etti.

3

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben de bir tane satın alıp annemin ve babamın arazisine bedavaya dikeceğim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Şaka olduğunu düşünmüştüm" yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Başında olmadan dışarı çıkamıyor! Babasının fikri

Başında olmadan dışarı çıkamıyor! Babasının fikri

 3 yaşındaki kıza kreşte işkence! Annesi pantolonunu indirdiğinde inanamadı

3 yaşındaki kıza kreşte işkence! Annesi pantolonunu indirdiğinde inanamadı

 16 yaşındaki öğrenci 15 yaşındaki bir başka öğrenciyi vurarak öldürdü

16 yaşındaki öğrenci 15 yaşındaki bir başka öğrenciyi vurarak öldürdü

 İlginç park kavgası! 'Girseydin ilk ben kaptım'

İlginç park kavgası! 'Girseydin ilk ben kaptım'

 Doktorlar 'yaz penisi' dedi! Fiziksel olarak farklı görünüyorsa...

Doktorlar 'yaz penisi' dedi! Fiziksel olarak farklı görünüyorsa...
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya alışveriş
En Çok Okunan Trend Haberler
Uyurken 550 bin TL dolandırdılar!

Uyurken 550 bin TL dolandırdılar!

Narin Güran’ın dişlerine ne oldu? Yürek sızlatan bir ihtimal daha!

Narin Güran’ın dişlerine ne oldu? Yürek sızlatan bir ihtimal daha!

Başında olmadan dışarı çıkamıyor! Babasının fikri

Başında olmadan dışarı çıkamıyor! Babasının fikri

Avustralya'da aynı işlem için 3 katı fiyat: Türkiye'de 900 dolar, Avustralya'da 3000 dolar...

Avustralya'da aynı işlem için 3 katı fiyat: Türkiye'de 900 dolar, Avustralya'da 3000 dolar...

Anlatırken gözyaşlarını tutamadı! 6 gün önce de arızalanmış

Anlatırken gözyaşlarını tutamadı! 6 gün önce de arızalanmış

Yaşlı adamın kulağını ısırp koparttı! 'Sen katil bir robotsun'

Yaşlı adamın kulağını ısırp koparttı! 'Sen katil bir robotsun'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.