Gezginlerin yeni durağı 15-18 Ağustos’ta İzmir!

Kurban Bayramı sonrasına denk gelen ve bu sene 5.si organize edilen festival, 2018 yılını 3 ödül ile tamamlamıştı. Etkinlikte Rasputin, Daddy Cool, Ma Baker, Felicidad ve Reivers of Babylon gibi dünyaca ünlü unutulmaz şarkılara imza atan Boney M'den sonra Guillaume De Kadebostany, Barcelona Gypsy Balkan Orchestra'nın da sahne alacak.

50'YE YAKIN SANATÇI SAHNE ALACAK

Tarzıyla farklılık yaratmayı amaçlayan GezginFest; Duman, Hayko Cepkin, Can Bonomo, Teoman, Haluk Levent, Şehinşah, Feridun Düzağaç, Aylin Aslım, Melek Mosso gibi 50’ye yakın sanatçı ve Türkiye’nin en iyi DJ’lerine ev sahipliği yapacak.

GezginFest, İnsanı ve doğayı seven, hayvan dostlarımıza şefkat gösteren, love wins hoşgörüsüne sarılan, ‘‘mutluluk paylaştıkça güzeldir’’ felsefesini benimseyen Festival Topluluğu amaçlıyor.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR FESTİVAL

Konserler, özel showlar, dans etkinlikleri, oyunlar, atölyeler, stand up gösterileri, film gösterimleriyle alışılmışın dışında bir festivali hayata geçiren ve ''citizens of the world '' sloganını benimseyen Gezginfest’e bütün dünyadan katılımcılar bekleniyor.