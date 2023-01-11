MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gibi dizisinden 4. sezon müjdesi! Feyyaz Yiğit duyurdu: Çekimler paltolu, ceketli ve gocuklu seçenekleriyle başlamıştır

Gibi dizisinden 4. sezon müjdesi! Feyyaz Yiğit duyurdu: Çekimler paltolu, ceketli ve gocuklu seçenekleriyle başlamıştır

11.01.2023 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen haline gelen komedi dizisi Gibi'den hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Gibi'de Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'la birlikte başrolde oynayan Feyyaz Yiğit, 4. sezon çekimlerinin başladığını yaptığı paylaşımla duyurdu. İlk 3 sezonu yaz aylarında çekilen ve sonbaharda ekranda olan Gibi'nin yeni sezon çekimlerinin erken başlaması dikkat çekti.

Gibi dizisinden 4. sezon müjdesi! Feyyaz Yiğit duyurdu: Çekimler paltolu, ceketli ve gocuklu seçenekleriyle başlamıştır

Exxen'de kısa sürede fenomen haline gelen Gibi, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 10. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Gibi'in yeni sezonundan ilk haber de geldi.

320751617_871492967204495_5140945031478403069_n

FEYYAZ YİĞİT DUYURDU

Yapımcılığını Özcanlar Yapım Sarayı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ömer Sinir’in ve senaristliğini Aziz Kedi ile Feyyaz Yiğit'in yaptığı Gibi'nin 4. sezonun çekimleri başladı. Feyyaz Yiğit sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Gibi 4. sezon çekimleri, paltolu, ceketli ve gocuklu seçenekleriyle başlamıştır." dedi.

fy1

Yargı ve Gibi fırtınası! Ödül törenine damga vurdular Yargı ve Gibi fırtınası! Ödül törenine damga vurdular

4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gibi'nin yeni bölüm çekimlerinin kış aylarında başlaması ise hayranlarını heyecanlandırdı. Sevilen dizinin 4. sezonunun sonbahar yerine daha erken yayınlanması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın çiftinden flaş haber!Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın çiftinden flaş haber!
'Evli iş insanıyla öpüştü' iddiası! Bakın ne dedi'Evli iş insanıyla öpüştü' iddiası! Bakın ne dedi
Son hali şaşırttı! Dekoltesine yorum yağdıSon hali şaşırttı! Dekoltesine yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Feyyaz Yiğit Gibi dizisi ele

En Çok Okunan Haberler

ABD'de büyük kriz! Saatler sonra...

ABD'de büyük kriz! Saatler sonra...

'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta...

'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta...

Vergi ve SGK borçlarına af iddiası! Ankara kulisleri bunu konuşuyor: 'Şubat veya Mart ayında çıkması muhtemel...'

Vergi ve SGK borçlarına af iddiası! Ankara kulisleri bunu konuşuyor: 'Şubat veya Mart ayında çıkması muhtemel...'

MasterChef Metin'in nişanlısı güzelliğiyle büyüledi!

MasterChef Metin'in nişanlısı güzelliğiyle büyüledi!

Sette gerginlik! ''Başrol kovuldu''

Sette gerginlik! ''Başrol kovuldu''

Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı

Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.