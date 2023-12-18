MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gibi'nin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit'ten 'sanatçı' göndermesi! "Bir manyaklığım yok!" dedi, sosyal medyayı salladı

Gibi'nin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit'ten 'sanatçı' göndermesi! "Bir manyaklığım yok!" dedi, sosyal medyayı salladı

18.12.2023 10:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit, konuk olduğu YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü isimlerin takıntılarına ilişkin haberleri anımsatan başarılı oyuncu, "Herkes kendisine bir manyaklık bulur ya! Ben kendime bir manyaklık bulamadım." ifadelerini kullandı.

"Gibi" ve "Ölümlü Dünya" başta olmak üzere rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Feyyaz Yiğit'in açıklaması sosyal medyada gündem oldu. “Ölümlü Dünya 2” filmi ile 2 haftada 1 milyon 77 bin 294 seyirciye ulaşan Yiğit, Birsen Altuntaş’ın YouTube kanalına konuştu.

H2

"EKSTRA ÖZELLİĞİM YOK"

Basında sıklıkla yer alan sanatçıların takıntılarına yönelik haberleri anımsatan ünlü oyuncu “Ben de herkesin tanıyabileceği birisi kıvamında bir hayat yaşıyorum ya zaten… Hiçbir ekstra özelliğim yok" ifadesini kullandı.

H1

FEYYAZ YİĞİT, İZLEYENLERİ GÜLÜMSETTİ!

Feyyaz Yiğit'in “Sanatçılardan duyduğumuz şeyler vardır ya; o biraz şöyledir. O çayını 58 şekerli içer, sadece yalınayak yürür gibi… Herkes kendisine bir manyaklık bulur ya… Ben bir manyaklık bulamadım kendime… " sözleri izleyenleri gülümsetti.

Ünlü oyuncu açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bir manyaklığım yok. Dolayısıyla normal alelade herhangi bir kişiyle yan yana oturduğumda ben oradayımdır… Bunu şu yüzden söylemiyorum; hepsini tek tek inceledim demiyorum. Farkında değilim eğer öyle bir şey varsa demeye çalışıyorum."

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güzellik yarışmasının sonucu ülkeyi ikiye böldü! O isim tarihe geçtiGüzellik yarışmasının sonucu ülkeyi ikiye böldü! O isim tarihe geçti
Minicik kısa üstüyle fotoğraf paylaştı! Takipçileri hayran kaldıMinicik kısa üstüyle fotoğraf paylaştı! Takipçileri hayran kaldı
İddialı pozlarını peş peşe paylaştı! Bakan bir daha baktı İddialı pozlarını peş peşe paylaştı! Bakan bir daha baktı
Anahtar Kelimeler:
youtube Exxen Feyyaz Yiğit Gibi dizisi birsen altuntaş gibi Oyuncu ünlü oyuncu
En Çok Okunan Haberler
"Amerika'ya dönmek için gün sayıyor" iddiası

"Amerika'ya dönmek için gün sayıyor" iddiası

Ne Almanya ne de ABD... Binlerce Türk çalışmak için oraya akın ediyor

Ne Almanya ne de ABD... Binlerce Türk çalışmak için oraya akın ediyor

''Galatasaray’a tereyağı, Fenerbahçe’ye acılı Adana olmuş''

''Galatasaray’a tereyağı, Fenerbahçe’ye acılı Adana olmuş''

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı bugün

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı bugün

15 günde iki kez sallandılar... Tüm gözler Naci Görür'de! İşte en riskli ilçeler

15 günde iki kez sallandılar... Tüm gözler Naci Görür'de! İşte en riskli ilçeler

Büyükşehir belediyesine şafak operasyonu!

Büyükşehir belediyesine şafak operasyonu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.