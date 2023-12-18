Gibi'nin Yılmaz'ı Feyyaz Yiğit'ten 'sanatçı' göndermesi! "Bir manyaklığım yok!" dedi, sosyal medyayı salladı

"Gibi" ve "Ölümlü Dünya" başta olmak üzere rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Feyyaz Yiğit'in açıklaması sosyal medyada gündem oldu. “Ölümlü Dünya 2” filmi ile 2 haftada 1 milyon 77 bin 294 seyirciye ulaşan Yiğit, Birsen Altuntaş’ın YouTube kanalına konuştu.

"EKSTRA ÖZELLİĞİM YOK"

Basında sıklıkla yer alan sanatçıların takıntılarına yönelik haberleri anımsatan ünlü oyuncu “Ben de herkesin tanıyabileceği birisi kıvamında bir hayat yaşıyorum ya zaten… Hiçbir ekstra özelliğim yok" ifadesini kullandı.

FEYYAZ YİĞİT, İZLEYENLERİ GÜLÜMSETTİ!

Feyyaz Yiğit'in “Sanatçılardan duyduğumuz şeyler vardır ya; o biraz şöyledir. O çayını 58 şekerli içer, sadece yalınayak yürür gibi… Herkes kendisine bir manyaklık bulur ya… Ben bir manyaklık bulamadım kendime… " sözleri izleyenleri gülümsetti.

Ünlü oyuncu açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bir manyaklığım yok. Dolayısıyla normal alelade herhangi bir kişiyle yan yana oturduğumda ben oradayımdır… Bunu şu yüzden söylemiyorum; hepsini tek tek inceledim demiyorum. Farkında değilim eğer öyle bir şey varsa demeye çalışıyorum."





