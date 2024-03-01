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    4. Gibi yeni sezon ne zaman? Gibi 5. sezon başladı mı? Yeni sezon fragmanı paylaşıldı

    Gibi yeni sezon ne zaman? Gibi 5. sezon başladı mı? Yeni sezon fragmanı paylaşıldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.03.2024 15:30
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    Başrollerini Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın paylaştığı Gibi dizisinin yeni sezonu hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor. 5. sezonuyla hayranlarıyla hasret gidermeye hazırlanan gibi dizisinin yeni sezon fragmanı paylaşıldı. Yayın tarihi ise 8 Mart 2024 Cuma olarak açıklandı.

    Senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi kaleme aldığı Gibi dizisi 5. sezonuyla Exxen'de sevenlerinin karşısına çıkacak. Başrollerini Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın paylaştığı Gibi'nin yeni sezon tanıtımı, "Ezoterik öğretilerin gizemli dünyasında ücretsiz spritüel yardım almanın keyfini yaşarken ansızın çok az insana bahşedilmiş bir yeteneğe şahit olmanın şokuyla sarsılan mahalle sakinleri henüz olan biteni sindirememişken bu kez de tarihin sararmış yapraklarından kopup gelen dermatolojik bir sürprizle yüzleşecektir. “Sinek” 8 Mart Cuma günü Exxen’de." notuyla yapıldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Gibi dizisi
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