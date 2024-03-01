Gibi yeni sezon ne zaman? Gibi 5. sezon başladı mı? Yeni sezon fragmanı paylaşıldı

Senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi kaleme aldığı Gibi dizisi 5. sezonuyla Exxen'de sevenlerinin karşısına çıkacak. Başrollerini Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın paylaştığı Gibi'nin yeni sezon tanıtımı, "Ezoterik öğretilerin gizemli dünyasında ücretsiz spritüel yardım almanın keyfini yaşarken ansızın çok az insana bahşedilmiş bir yeteneğe şahit olmanın şokuyla sarsılan mahalle sakinleri henüz olan biteni sindirememişken bu kez de tarihin sararmış yapraklarından kopup gelen dermatolojik bir sürprizle yüzleşecektir. “Sinek” 8 Mart Cuma günü Exxen’de." notuyla yapıldı.

Ezoterik öğretilerin gizemli dünyasında ücretsiz spritüel yardım almanın keyfini yaşarken ansızın çok az insana bahşedilmiş bir yeteneğe şahit olmanın şokuyla sarsılan mahalle sakinleri henüz olan biteni sindirememişken bu kez de tarihin sararmış yapraklarından kopup gelen pic.twitter.com/tfYUZVwQVQ — Gibi (@gibidizisi) March 1, 2024