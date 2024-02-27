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    4. Gittikleri kafede bir kadının aldatıldığını tesadüfen gördüler! 'Söylemeli miyiz?' diyerek paylaşınca sosyal medyada gündem oldu

    Gittikleri kafede bir kadının aldatıldığını tesadüfen gördüler! 'Söylemeli miyiz?' diyerek paylaşınca sosyal medyada gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.02.2024 15:38
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    'furkanlaayca' kullanıcı adıyla sosyal medyada paylaşım yapan Furkan ve Ayça ismindeki bir çift tesadüfen gittikleri kafede bir ihanet olayına tanık oldu. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda olayı anlatan çift 'Sizce söylemeli miyiz?' diyerek kullanıcılara seslendi. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

    İsmini açıklamadıkları bir kafeye giden Furkan ve Ayça çift yan masalarında tanımadıkları bir çift olduğunu söyledi. Çift, yan masada bulunan kadının birlikte olduğu erkek arkadaşı tarafından aldatıldığını fark etti. İkili masadaki kadının kalarak tuvalete gitmesiyle birlikte çocuğun telefonundan bir flört uygulamasını açarak karşısına çıkan kadınları sağa kaydırdığını belirtti.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ikilinin olaya karışmaması gerektiğini dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "İkisinin arasındaki ilişkiyi bilmiyorsunuz. Belki de aldatılmıyordur." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kızı yalnız bulduğunuz bir anda mutlaka söylemelisiniz" yorumunu yaptı.

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