Gittikleri kafede bir kadının aldatıldığını tesadüfen gördüler! 'Söylemeli miyiz?' diyerek paylaşınca sosyal medyada gündem oldu

İsmini açıklamadıkları bir kafeye giden Furkan ve Ayça çift yan masalarında tanımadıkları bir çift olduğunu söyledi. Çift, yan masada bulunan kadının birlikte olduğu erkek arkadaşı tarafından aldatıldığını fark etti. İkili masadaki kadının kalarak tuvalete gitmesiyle birlikte çocuğun telefonundan bir flört uygulamasını açarak karşısına çıkan kadınları sağa kaydırdığını belirtti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ikilinin olaya karışmaması gerektiğini dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "İkisinin arasındaki ilişkiyi bilmiyorsunuz. Belki de aldatılmıyordur." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kızı yalnız bulduğunuz bir anda mutlaka söylemelisiniz" yorumunu yaptı.