Samsun'da can pazarı: Bağrışları duyan yardıma koştu! '103 kilo'luk yağış hayatı felç etti, Giresun'da da caddeler göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden Samsun’a sağanak uyarısı yapılmıştı. AFAD’dan da şehirde yaşayanlara uyarı niteliğinde tedbir alınması konusunda mesaj gönderildi. Samsun’da gece saatlerinden beri etkili olan sağanak sabah saatlerinde sele dönüştü.

SABAHA KADAR METREKAREYE 103 KİLO YAĞDI

Yüksek bölgelerden gelen sel suları İlkadım ve Canik ilçelerini sular altında bıraktı. İlkadım’da gece saatlerinden sabah saat 06.00’ya kadar metrekareye tam 103 kilo yağış düştü. Sabah 06.00’dan sonra da etkisini azaltmayan sağanak merkezde hayatı felç etti.

Sel suları nedeniyle birçok yolda çökme meydana geldi. Yerinden çıkan asfalt ana arterlerin birçoğunu kapatırken araçlar yollarda mahsur kaldı. Sel suları cadde ve sokakların yanı sıra iş yerleri ve bodrum katlarını bastı.

Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren su basan ev ve işyerlerini tahliye etmek için uğraştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de tıkanan rögarları açmak ve yağmur sularını tahliye etmek için çalışma başlattı.

ATATÜRK BULVARI ULAŞIMA KAPANDI

Samsun'da sabaha karşı etkili olan sağanak, sele yol açtı; birçok ev ve iş yerini su bastı. Sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar su ile kaplandı, araçlar yolda kaldı. Atatürk Bulvarı başta olmak üzere Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde yoğun su birikintileri oluştu. Atatürk Bulvarı ayrıca sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.

ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDILAR! BAĞRIŞLARI DUYAN KOŞARAK GELDİ

Sağanak nedeniyle 100. yıl Bulvarı Kilise Kavşağı'ındaki alt geçidi su bastı. Otomobilleriyle suyun içinde kalan 3'ü kadın 4 kişi yüzerek alt geçitten çıkmayı başardı.

Kadınların bağırması üzerine çevredekiler yardıma koştu. 4 kişi park halindeki bir otobüse alındı.

Kurtulan kadınlardan biri, alt geçide girerken suyun az olduğunu ve geçebileceklerini düşündüklerini ancak bir anda dolan alt geçitte suyun içinde kaldıklarını belirterek, yüzerek kurtulabildiklerini anlattı.

Kuvvetli sağanak Atakum ilçesini de vurdu. Çok sayıda bodrum katını su bastı. Şehirde kuvvetli sağanak etkisini sürdürüyor.

GİRESUN'DA DA CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

Giresun'da da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, gece sağanak olarak devam etti. Etkili sağanak nedeniyle kent merkezi ve Karadeniz Sahil Yolu'nun liman ve Keşap durağı mevkisinde su birikintileri oluştu, bazı iş yeri ve zemin kattaki evleri su bastı.

Sağanakla yollar, kısa sürede göle dönerken, sürücüler ise araçlarıyla ilerlerken zor anlar yaşadı. Bir süre ulaşıma kapanan ve uzun araç kuyruklarının yaşandığı sahil yolu, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Belediye ekipleri, su baskınlarına müdahale edip, mazgalları açarak, yollarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

(İHA-DHA-AA)

