Gişede muhteşem başarı! Bergen filmi ‘En İyiler’ listesine hızlı giriş yaptı

Gerçek adı Belgin Sarılmışer olan Türk arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Bergen’in hayatını anlatan film Türk seyircisinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Vizyona birlikte girdiği filmleri gişe yarışında sollayan Bergen filmini, boxofficeturkiye.com’un paylaştığı verilere göre 677 bin 193 kişiyle ‘Batman’, 105 bin 139 kişiyle ‘Kırmızı’ takip ediyor. 1200 salonda gösterilen ‘Bergen’ toplam hasılatta ise 78 milyon 72 bin 866 liraya ulaştı. ‘Batman’in hasılatı 22 milyon 797 bin 352, ‘Kırmızı’nınki ise 3 milyon 286 bin 668 lira.

EN İYİLER LİSTESİNE GİRDİ

Bergen filmi vizyon açılışı olarak ilk 10 gün bandı baz alındığında tüm zamanlar listesinin sekizinci sırasında yer aldı. Bu sıralamanın birincisi 4 milyon 22 bin 125 izleyiciyle ‘Recep İvedik 4’, ikincisi 3 milyon 618 bin 973 kişiyle ‘Recep İvedik 5.’ Üçüncü sıradaki ‘Düğün Dernek 2: Sünnet’, ilk 10 günde 3 milyon 348 bin 318 kişi tarafından izlenmişti.



