Gizem Bağdaçiçek kimdir? Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek kaç yaşında? Müstehcen paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı

Gizem Bağdaçiçek'in hayatı merak edildi. Onlyfans isimli sosyal medya platformunda cesur paylaşımlar yapan Gizem Bağdaçiçek, yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle bugün akşam saatlerinde göz altına alındı. Ünlü fenomenin diğer sosyal medya hesapları da oldukça merak edildi. İşte 'Gizem Bağdaçiçek kimdir' sorusunun yanıtı ve Gizem Bağdaçiçek ile ilgili merak edilenler...

ONLYFANS FENOMENİ GİZEM BAĞDAÇİÇEK KİMDİR?

Fenerbahçeli Bruma'yı ifşa eden OnlyFans fenomeni Gizem Bağdaçiçek basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.1992 yılında dünyaya gelen Gizem Bağdaçiçek güzelliğiyle dikkat çeken bir sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor. Ünlü fenomen@ggizemmsavagex11 isimli Instagram hesabı ile paylaşımlar yapıyor.

GÖZALTINA ALINDI

Ünlü sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.

Gizem Bağdaçiçek'in pornografik görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Gizem Bağdaçiçek, "Müstehçenlik suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.







