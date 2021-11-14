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Gizem Karaca, Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki rolü için 3 ay eğitim aldı

14.11.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in iddialı işlerinden Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Evdokya'ya hayat veren Gizem Karaca; yeni imajıyla dikkat çekti.

Gizem Karaca, Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki rolü için 3 ay eğitim aldı

Bugüne kadar yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Gizem Karaca, geçen hafta 1.bölümü yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle seyirciden alkışları topladı.

Proje için yaklaşık üç ay binicilik, okçuluk ve hançer eğitimleri alan Karaca; "Özel bir stunt ekibinden ve at eğitmenlerinden hafta içi her gün yaklaşık 4 saat at ve kılıç eğitimi aldım. Kılıç eğitiminden sonra hançer kullanmaya başladım. Hançer eğitimi gerçekten çok iyi dikkat ve koordinasyon gerektiren bir şey. Bir dizi projesine böyle profesyonelce hazırlanmak ve bu ortamın sunulması çok değerli, işin önemini ve önem verildiğini anlamak oyuncuyu daha da motive ediyor" dedi.

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Bizans imparatoriçesi olmayı başaran bir kadını canlandırmanın gurur verici olduğundan da bahseden Gizem Karaca; "Bunun dışında canlandırdığım karakter 'Evdokya Makrembolitissa' kurgu olmayan tarihte gerçek bir insan. Evdokya tarihte ilk Bizans İmparatoriçesi olmayı başaran kadın. Güçlü ve hırslı bir kadını canlandırmak benim için çok kıymetli, tabii bol bol araştırıp gerçek bilgilere ulaşmak daha da keyif verici. Yepyeni bir imajla, uzun bir hazırlık süreci ile çok iyi bir karakter çıkardığımı düşünüyorum. Evdokya'nın başarılarını ve gidişatını göstermek için heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

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Yapımını Akli Film'in, yapımcılığını Emre Konuk'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu "Alparslan: Büyük Selçuklu"nun başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen paylaşırken, ikiliye Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Sarp Levendoğlu, Sinan Tuzcu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan ve Onur Ayçelik gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

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Gizem Karaca
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