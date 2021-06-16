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Gizem Karaca güneşlenmeye gider gibi fasulye toplamaya gitti

16.06.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gizem Karaca, Baraj dizisi final yaptıktan sonra İzmir’e evine geri döndü. Instagram hesabını aktif tutan güzel oyuncu, son paylaşımlarında taze fasulye topladığı anları paylaştı.

Gizem Karaca güneşlenmeye gider gibi fasulye toplamaya gitti

Gizem Karaca hem oyunculuk hem de mankenlik kulvarında yoluna devam eden isimlerin başında geliyor. Güzel Köylü, Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarda rol alan Gizem Karaca son olarak Baraj dizisinde boy göstermişti.

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Sere serpe güneşlenen Gizem Karaca dert yandıSere serpe güneşlenen Gizem Karaca dert yandı

Baraj dizisi bittikten sonra soluğu İzmir’deki evinde alan Gizem Karaca, sık sık Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor. 3 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, Kemal Ekmekçi'yle evlendikten sonra İzmir'e yerleşti.

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Gizem Karaca, son Instagram gönderisinde fasulye topladığı ve pişirdiği anları hayranlarıyla paylaşıyor. 4 farklı kısa videoda ilk olarak “Güneşlenmeye gidiyorum gibi görünüyor dimi?” diye soran oyuncunun sonraki videolarda aslında bahçeye çıktığı görünüyor.

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