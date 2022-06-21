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Gizem Katmer'in eşi Güçlü Aydoğdu kimdir? Güçlü Aydoğdu nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

21.06.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı'nın Nermian'ı Gizem Katmer, Güçlü Aydoğdu ile evlendi. Basında yer alan haberlerin ardından Gizem Katmer'in eşi Güçlü Aydoğdu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TRT 1'in yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Neriman karakteriyle 7'den 70'e herkesin beğenisi kazanan Gizem Katmer'in eşi ile ilgili internette araştırma yapılmaya başlandı. Peki Güçlü Aydoğdu kimdir, nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Gizem Katmer'in eşi Güçlü Aydoğdu kimdir? Güçlü Aydoğdu nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Masumlar Apartmanı'nın Nermian'ı Gizem Katmer, Mayıs ayında nişanlandığı sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile dünyaevine girdi. Bir süredir sanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Gizem Katmer'in evliliği magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Gizem Katmer'in eşi Güçlü Aydoğdu kimdir? İşte Güçlü Aydoğdu'nun hayatı ve biyografisi...

GİZEM KATMER'İN EŞİ GÜÇLÜ AYDOĞDU KİMDİR?

Güçlü Aydoğdu, 3 Ekim 1984 tarihinde Ankara’da doğdu.

Güçlü Aydoğdu, sanat yönetmeni, sinemacı ve fotoğrafçıdır. Görsel sanatlara olan alakasını çocukluğunda dedesinden öğrendiği fotoğraf ve karanlık oda bilgileriyle keşfetmiş, daha sonra hobisini İleri taşıma isteğiyle hareketli görüntülere yönelmiştir. Bunun sonucunda Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım bölümünden 2011 yılında birincilikle mezun olan Aydoğdu, pek çok okul içi ve kurumsal projede yönetmen, görüntü yönetmeni ve kurgucu olarak yer almıştır. Mezuniyetinden sonra çektiği ilk kısa film olan “Hunger” ile de auteur olma yolunda ilk profesyonel adımını atmıştır.

Gizem Katmer'in eşi Güçlü Aydoğdu kimdir? Güçlü Aydoğdu nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

GİZEM KATMER KİMDİR?

Gizem Katmer 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’de eğitimini Sahne Sanatları-Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Gizem Katmer'in eşi Güçlü Aydoğdu kimdir? Güçlü Aydoğdu nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro ve dizi oyunculuğu yapmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi
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