Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Gizemli turuncu bir ışık hayatını değiştirdi! UFO gördüğünü iddia etti

Gizemli turuncu bir ışık hayatını değiştirdi! UFO gördüğünü iddia etti

09.12.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Caron Ana isimli bir kadın UFO gördüğünü iddia ederek ilginç açıklamalarda bulundu. UFO ile yakın karşılaşmasının hayatını değiştirdiğini ifade eden Ana, sıradan bir günün turuncu bir ışıkla tamamen değiştiğini söyledi. Yaşadıklarını kayıt altına aldığını anlatan Ana’ın yaşadığı Doğu Bristol’de birkaç gün içinde birden fazla kişi de turuncu ışıkları gördüğünü belirtti.

Gizemli turuncu bir ışık hayatını değiştirdi! UFO gördüğünü iddia etti

Caron Ana isimli bir kadın, uzaylı kontrolündeki bir aracın yaklaşık 2.500 metre yakınına geldiğini iddia etti. Çitlerle çevrili bir yolda bisiklet sürerken Ana, gökyüzünde süzülen bir garip ışık gördü. Tipik bir yolcu uçağı için imkansız olan yönlerde hareket eden birkaç turuncu ışık tespit ettiğini dile getiren Ana, gördüklerini kayıt altına aldı. Gökyüzünde de daha önce garip fenomenlere denk geldiğini ifade eden Ana, “Gökyüzündeki şeyleri görmeye alışkınım. Garip bir şey olduğunu biliyordum. Biraz sinirlerim bozuldu. Çünkü orada durup bunları videoya çekmeye çalışırken elim titriyordu” ifadelerini kullandı.

İnsanları uzaylıların yarattığını düşünen UFO tutkunu kadın, göğüslerini kapatmayı reddetti! Para cezasına çarptırıldıİnsanları uzaylıların yarattığını düşünen UFO tutkunu kadın, göğüslerini kapatmayı reddetti! Para cezasına çarptırıldı

UZAYLILARI GÖRDÜĞÜNÜ ANLATTI

1

Uzaylılardan oluşan bir filoyla yakın temas kurma şansına eriştiğini dile getiren Ana, “Onlardan bir filo gördüm. 15 kişi olduklarını düşünüyorum ve onları görür görmez ne olduklarını anladım. Onlar da beni gördü ve el salladılar. Bu iletişimden sonra bir anda ortadan kayboldular” dedi.

Uçan daireden sadece birkaç metre yüksekliğinde varlıkların indiğini anlatan Ana, “İçgüdüsel olarak gözlerimi kapattım ve geri sıçradım. Gözlerimi tekrar açtığımda görüntüler görünmez oldu. Bir anda gökyüzüne yükseldiler ve kayboldular” diye konuştu.

“HAYATIM DEĞİŞTİ”

Uzaylılarla karşılaşmasının hayatını tamamen değiştirdiğini dile getiren Ana, “İnanılmaz bir deneyimdi ve benim için çok şaşırtıcıydı. Böylesi büyülü bir teknolojiyi ilk defa gördüm” dedi.

İnsanların hayatı boyunca böylesine ilginç bir deneyimi yaşamasının zor olduğunu anlatan Ana, “Onlara benim kadar yakın olmak çok zor. Daha fazla görüntü göstermek isterdim ancak mevcut koşullarda sadece bu kadarını yapabildim. Elimin titremesi ve kameramın birkaç kez kendi kapatması işleri zorlaştırdı” diye konuştu.

52 kez uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden kadının herkesi şaşırtan ilginç hikayesi52 kez uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden kadının herkesi şaşırtan ilginç hikayesi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya onları konuşuyor! Ortak nişanlısı olan tek yumurta ikizleri bütün hayatlarını beraber yaşıyorSosyal medya onları konuşuyor! Ortak nişanlısı olan tek yumurta ikizleri bütün hayatlarını beraber yaşıyor
PARTNER "Evet, ihanet ettim" "Evet, ihanet ettim"
8 Aralık reyting sonuçları! 8 Aralık reyting sonuçları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ortak nişanlısı olan ikizlerinden itiraf: “Aynı anda hamile...”

Ortak nişanlısı olan ikizlerinden itiraf: “Aynı anda hamile...”

“Gerçek aşkı arıyorum” dedi! 11 erkekle...

“Gerçek aşkı arıyorum” dedi! 11 erkekle...

Yıllar sonra o sahneyi itiraf etti: Tamamen çıplaktık ve bant...

Yıllar sonra o sahneyi itiraf etti: Tamamen çıplaktık ve bant...

“Sosyal medya sahte” dedi! Mükemmel poz hilesini ifşa etti

“Sosyal medya sahte” dedi! Mükemmel poz hilesini ifşa etti

İlginizi Çekebilir

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

18 yıl havaalanında yaşadı! Sadece bankı ve bavulu...

18 yıl havaalanında yaşadı! Sadece bankı ve bavulu...

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Fulya Öztürk neden yok?

Fulya Öztürk neden yok?

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medyada olay yarattı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medyada olay yarattı

Hamile olduğunu doğumdan 50 dakika önce öğrendi

Hamile olduğunu doğumdan 50 dakika önce öğrendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.