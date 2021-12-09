Gizemli turuncu bir ışık hayatını değiştirdi! UFO gördüğünü iddia etti

Caron Ana isimli bir kadın, uzaylı kontrolündeki bir aracın yaklaşık 2.500 metre yakınına geldiğini iddia etti. Çitlerle çevrili bir yolda bisiklet sürerken Ana, gökyüzünde süzülen bir garip ışık gördü. Tipik bir yolcu uçağı için imkansız olan yönlerde hareket eden birkaç turuncu ışık tespit ettiğini dile getiren Ana, gördüklerini kayıt altına aldı. Gökyüzünde de daha önce garip fenomenlere denk geldiğini ifade eden Ana, “Gökyüzündeki şeyleri görmeye alışkınım. Garip bir şey olduğunu biliyordum. Biraz sinirlerim bozuldu. Çünkü orada durup bunları videoya çekmeye çalışırken elim titriyordu” ifadelerini kullandı.

UZAYLILARI GÖRDÜĞÜNÜ ANLATTI

Uzaylılardan oluşan bir filoyla yakın temas kurma şansına eriştiğini dile getiren Ana, “Onlardan bir filo gördüm. 15 kişi olduklarını düşünüyorum ve onları görür görmez ne olduklarını anladım. Onlar da beni gördü ve el salladılar. Bu iletişimden sonra bir anda ortadan kayboldular” dedi.

Uçan daireden sadece birkaç metre yüksekliğinde varlıkların indiğini anlatan Ana, “İçgüdüsel olarak gözlerimi kapattım ve geri sıçradım. Gözlerimi tekrar açtığımda görüntüler görünmez oldu. Bir anda gökyüzüne yükseldiler ve kayboldular” diye konuştu.

“HAYATIM DEĞİŞTİ”

Uzaylılarla karşılaşmasının hayatını tamamen değiştirdiğini dile getiren Ana, “İnanılmaz bir deneyimdi ve benim için çok şaşırtıcıydı. Böylesi büyülü bir teknolojiyi ilk defa gördüm” dedi.

İnsanların hayatı boyunca böylesine ilginç bir deneyimi yaşamasının zor olduğunu anlatan Ana, “Onlara benim kadar yakın olmak çok zor. Daha fazla görüntü göstermek isterdim ancak mevcut koşullarda sadece bu kadarını yapabildim. Elimin titremesi ve kameramın birkaç kez kendi kapatması işleri zorlaştırdı” diye konuştu.



