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Gizlendiği depoda uyuma numarası yapıp, ekiplere "Ben neredeyim?" diye sormuştu! 4 gün sonra bakın yine nasıl yakalandı

22.10.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da hırsızlık için girdiği evin deposunda yakalanan ve kendisini almaya gelen polis ekiplerine uyuma numarası yaparak, "Ben neredeyim?" diye soran 24 yaşındaki A.Y. verdiği ifadede de, "Kafam güzeldi, içeri girdiğimde uyuyordum" diye konuştu. A.Y., 4 gün sonra yine hırsızlık yaptığı sırada yakalandı. Adliyeye sevk edilen A.Y., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gizlendiği depoda uyuma numarası yapıp, ekiplere "Ben neredeyim?" diye sormuştu! 4 gün sonra bakın yine nasıl yakalandı

Olay, geçen hafta cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta meydana geldi. Hasan Yılmaz’a ait 2 katlı binanın depo kısmına bir kişinin girdiğini gören mahalleli, durumu polise bildirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler, kilitli depo kapısının pencere kısmında hasar olduğunu tespit etti. Hasan Yılmaz’ı uyandırıp bilgi verdikten sonra depoda inceleme yapan ekipler, kolilerin bulunduğu bölümde şüpheli A.Y.’nin yattığını gördü. Kendisini kaldırmaya çalışan polis ekiplerine direnen şüpheli, uyuma numarası yaptı. Bir süre sonra ayağa kaldırılan A.Y., polis ekiplerine "Ben neredeyim?" dedi.

Gözaltına alınan şüpheli polisin olay yerindeki sorgusunda "Kafam güzeldi, içeri girdiğimde uyuyordum" diye konuştu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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YİNE HIRSIZLIKTAN GÖZALTINA ALINDI

Dün saat 05.00 sıralarında devriye görevi yapan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bisikletle giden kişiden şüphelendi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, sokak arlarında bisikletle kaçmaya çalıştı. Takip sonucu yakalanan şüphelinin A.Y. olduğu tespit edildi. A.Y.'nin elinde bulunan çantadan, çalıntı olduğu tespit edilen; matkap, boya tabancası, boru anahtarı gibi inşaat malzemeleri çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Bursa hırsızlık

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