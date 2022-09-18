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Gizli çekilmiş görüntüleri ortaya çıkmıştı! Şeyma Subaşı düğünde aşka geldi

18.09.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı her hareketiyle olay oluyor. Son olarak bir küs bir barışık olduğu sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile özel görüntüleri sosyal medyada sızan Subaşı'nın yasaklı madde kullandığı iddia edilmişti. Gündemde olan Subaşı bir düğüne katıldı ve düğünde sevgilisiyle dudak dudağa poz vererek düşman çatlattı.

Gizli çekilmiş görüntüleri ortaya çıkmıştı! Şeyma Subaşı düğünde aşka geldi

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlenmek üzereyken ayrılan ve ardından yeniden barışan Şeyma Subaşı'nın katıldığı bir partide gizlice çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Uyuşturucu madde aldığı iddia edilen Subaşı'nın görüntülerine tepki yağarken ünlü fenomen konuya dair sessizliğini korumayı seçti.

Şeyma Subaşı'nın gizli görüntüleri gündem oldu! Şeyma Subaşı'nın bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Meedo ile uyuşturucu kullandığı iddia edildiŞeyma Subaşı'nın gizli görüntüleri gündem oldu! Şeyma Subaşı'nın bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Meedo ile uyuşturucu kullandığı iddia edildi

Şeyma Subaşı bu olaydan 2 gün sonra bir düğünde yer aldı. Ebru Gündeş'in sahne aldığı düğüne Meedo ile katılan Subaşı düğünde adeta düşman çatlattı.

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Sevgilisiyle dudak dudağa pozlar veren Şeyma Subaşı pozları da sosyal medyadan paylaştı.

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Şeyma Subaşı
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