Gizli çekilmiş görüntüleri ortaya çıkmıştı! Şeyma Subaşı düğünde aşka geldi

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlenmek üzereyken ayrılan ve ardından yeniden barışan Şeyma Subaşı'nın katıldığı bir partide gizlice çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Uyuşturucu madde aldığı iddia edilen Subaşı'nın görüntülerine tepki yağarken ünlü fenomen konuya dair sessizliğini korumayı seçti.

Şeyma Subaşı bu olaydan 2 gün sonra bir düğünde yer aldı. Ebru Gündeş'in sahne aldığı düğüne Meedo ile katılan Subaşı düğünde adeta düşman çatlattı.

Sevgilisiyle dudak dudağa pozlar veren Şeyma Subaşı pozları da sosyal medyadan paylaştı.



