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Gizli Saklı dizisinde güldüren hata! Boş tabaktan yemek yedi

04.07.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de yayınlanan Gizli Saklı dizisindeki bir sahne sosyal medyada olay oldu. Restoran sahnesinde bir yardımcı oyuncunun boş tabaktan yemek yediği anlar dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Oyuncu Tardu Flordun da da dikkatini çeken sahne izleyenleri gülümsetti.

Başrollerini Sinem Ünsal ve Halit Özgür'ün paylaştığı Gizli Saklı dizisi geçtiğimiz haftalarda Fox TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Kadrosun birçok başarılı oyuncu bulunan dizinin son bölümündeki hata ise sosyal medyaya damga vurdu.

BOŞ TABAKTAN YEMEK YEDİ

Tardu Flordun'un olduğu restoran sahnesinde yan masada oturan bir figüranın sanki tabağında yemek varmış gibi bir şeyler yemesi bazı izleyicilerin gözünden kaçmadı.

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Figüranın boş tabaktan yemek yemesi Tardu Flordun'un dahi çekim sırasında dikkatini dağıttı. Kısa süre içerisinde sosyal medyaya düşen görüntüler, birçok kişi tarafından paylaşılarak tiye alındı.

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