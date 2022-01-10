Glüten hassasiyeti hakkında merak edilen her şey ve tariflerde kullanılabilecek ürünler

Glüten aslında yediğimiz hemen her yiyeceğin içinde var. Buğday, çavdar, arpa, irmik, bulgur gibi yiyeceklerde bulunan farklı proteinlerin karışımı. Glüten hassasiyeti ise bazı kişilerin bu proteinleri tolere edememesinden kaynaklanır. Siz de glütensiz beslenmeyle ilgileniyor ve tariflerinizdeki ürün çeşitlerini zenginleştirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Glüten hassasiyeti olanlar ve glütensiz beslenmek isteyenler artık tek tıkla ihtiyacı olan ürünlere kolayca ulaşabiliyor. Siz de hazırladığımız listeyi inceleyebilir, ihtiyacınız olan ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. İşte sizin için derlediğimiz, glüten içermeyen bazı ürünler!

1. Nefis bir glütensiz çikolatalı kek yapmak için ihtiyacınız olan şey: Çiğ karabuğday unu

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Fırından yeni çıkmış, nefis bir keke kim "Hayır" diyebilir ki? Karabuğday unu, glütensiz beslenenler için tabiri caizse mucizevi bir ürün. Greçka adı verilen bitkinin taneleri değirmenlerde özenle öğütülerek elde edilir ve sofralarınıza eşlik eder. Beyaz unun yerine kullanabileceğiniz karabuğday unuyla kek, kurabiye, pankek ya da glütensiz ekmekler pişirebilirsiniz. Protein ve lif açısından oldukça zengin olan karabuğday unu ayrıca bol miktarda B vitamini içerir.

Siz de glütensiz keklerinizi karabuğday ununun lezzetiyle taçlandırmak isterseniz ürünü buradan inceleyebilir ve satın alabilirsiniz!

2. Öğütülmüş sarımsak tozunu deneyin

Beslenmenizde proteine yer vermek her zaman önemli. Evde hazırladığınız glütensiz ekmeklerle hamburger yapmak mı, yoksa mis gibi ev yapımı köfte pişirmek mi? Tercihiniz hangisi olursa olsun köftenin lezzetine lezzet katacak harika bir önerimiz var. Öğütülmüş glütensiz sarımsak tozunun aroması ile köftenize yeni bir tat getirebilir hem kendinizi hem misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz. Ayrıca çorbalarda, soslarda, et yemeklerinde de sarımsak tozunu kullanmanız mümkün. Taze sarımsak kullanmanızı gerektiren tüm yemeklerinizde sarımsak tozu kullanmayı tercih edebilirsiniz.

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3. Kahvaltılarınızı da unutmadık elbette! Keçi sütü reçeli

Glütensiz beslenmek için ürün seçmek kolay değil. "Ana yemekler tamam ama kahvaltılarda glütensiz çeşit arıyoruz" diyorsanız bu reçel sizin için iyi bir tercih olabilir. Hatta kahvaltı sofralarınızın baş tacı haline bile gelebilir. Keçi sütü reçeli hem kalsiyum hem vitamin kaynağı olması dışında tatlı isteklerinize de doğal bir çözüm sunar. Keçi sütü reçelini kahvaltı dışında pasta ve keklerinizi tatlandırmak ya da pastaların kremasını hazırlamak için de kullanabilirsiniz. Keçi sütü denilince ilk akla gelen o ağır kokusundan endişe ediyorsanız koku fiziksel yöntemlerle uzaklaştırdığı için gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

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4. Hem pratik hem besleyici bir öğün: Glütensiz makarnalar

Glütensiz beslenenler için çeşitler her geçen gün artmaya devam ediyor. Akşam işten yorgun döndüğünüzde ya da glütensiz beslenen misafirleriniz geldiğinde onlara lezzetinden ödün vermeyecek bir yemek hazırlamak istiyorsanız tam size göre bir makarna önerimiz var. Talya Foods Makarna ile glütensiz beslenmenin yanı sıra sağlıklı sebze ve baklagilleri de tüketebilirsiniz. Hem sindirimi kolay hem 5-6 dakikada hazır olan bir yemek isterseniz filizlendirilmiş baklagiller içerdiği için glütensiz makarnaları tercih edebilirsiniz.

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5. 2 dakikada hazırlanan yemek de mi varmış? Karşınızda Sebzeli Karabuğday Pilavı

Karabuğdayın glütensiz beslenenler için bulunmaz bir nimet olduğu aşikar. Karabuğday unundan üretilen ve sadece 2 dakikada hazırlanan sebzeli karabuğday pilavı ise şehir hayatının hızına ayak uydurmak için birebir! Yayla Glütensiz Sebzeli Karabuğday Pilavı, içindeki sebze ve baharat aromalarıyla hem damak zevkinize hitap eder hem açıp ısıtarak hızlıca tüketebilirsiniz. Sebzeli glütensiz pilav ile akşam yemeğinde ne yapsam düşüncesini kafanızdan rahatlıkla silip atabilirsiniz. Geriye sadece güzel bir film açıp izlemek kalır.

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6. Peki ya tatlı krizleri? Glütensiz çikolataya ne dersiniz?

Herkes en az yemek yemek kadar tatlıya da ihtiyaç duyar. Hem görüntüsüyle hem tadıyla sizi ve etrafınızdakileri kendine hayran bırakacak olan glütensiz çikolata bulmak artık çok kolay. Glütensiz çikolatalar ile evde yaptığınız glütensiz pastaları veya kekleri süsleyebilir, misafirlerinize ya da ailenize harika sunumlar hazırlayabilirsiniz. Ya da durun, daha iyi bir fikrimiz var! Glütensiz beslenen arkadaşınızı sevindirmek ve şaşırtmak isterseniz ona bu çikolataları hediye etmek ve içine güzel notlar eklemek de iyi bir tercih olabilir.

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7. Lezzetli kurabiyeler için: Hindistan cevizi unu

Hindistan cevizi unu, tıpkı meyvesi gibi bizler için alışılmışın dışında ve günlük tüketimde yer almıyor olabilir. Ancak lezzeti ve aroması ile her geçen gün daha fazla tükettiğimiz de bir gerçek. Hindistan cevizi unu yapmak için ilk olarak meyvenin kabukları kırılıp içindeki süt alınır. Sonra meyve yontulup rendelenir. Sofralarınıza bu aşamalardan geçerek gelen Hindistan cevizi ununu tüm hamur işleriniz ya da lezzetli içecekler hazırlamak için kullanabilirsiniz. Glütensiz olması ise en güzel tarafı.

"Fırından mis gibi kurabiye kokusu gelsin, yanına da çayımı demleyeyim" diye hayallere çoktan geçişler yapıldıysa ürünü buradan inceleyip satın alabilirsiniz.

9. Kendi ekmeğini kendi yapmak isteyenler için: Glütensiz ekmek karışımı

Evinizden mis gibi ekmek kokusu yükselsin ister misiniz? Peki, "Hem mis kokular gelsin hem pratik olsun" diyenlerden misiniz? Görüntüde küçük ama marifette büyük olan Dr. Oetker Glütensiz Ekmek Karışımı, aradığınız ürün olabilir. İçinde mısır ve patates nişastası, pirinç unu bulunan glütensiz ekmek karışımının tarifi ise paketin üzerinde mevcut. Klasik ekmeklerden sıkıldıysanız karışımın içine ceviz, kurutulmuş sebze ya da zeytin ve sarımsak gibi yiyecekler ekleyip damak zevkinize daha uygun hale getirebilirsiniz.

Mis gibi glütensiz ekmekler için ürünü buraya tıklayarak sepete ekleyebilirsiniz.

10. Fırında pişmeden yapılan tatlılar için: Glütensiz fıstık ezmesi

Bazen fırında pişmesini beklemeden nefis tatlar elde etmek isteyebilirsiniz. Kabuklu yer fıstıklarının besin değerini koruması için düşük sıcaklıkta kavrulduktan sonra iç kısmı öğütülerek ve ezme haline getirilerek elde edilen ürün, mükemmel bir lif kaynağı. Fıstığın kavrulurken çıkan yağı dışında ayrıca bir yağ içermez. Glütensiz fıstık ezmeli bir tart yapmak ve misafirlerinizi davet etmek isterseniz Wedood Glütensiz Fıstık Ezmesi ile tartınıza farklı bir tat ve görüntü katabilirsiniz.

Sabah kahvaltılarının da vazgeçilmezi olmaya aday olan ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

11. Glütensiz makaron için: Badem unu

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Glütensiz makaron yapmak için elinizde olması gereken en önemli malzeme, glütensiz bir badem unu. Badem unu, çiğ bademlerin kabuklardan ayrılıp öğütülmesiyle elde edilen, beyaz una en iyi bir alternatiflerden biri. Üstelik kalsiyum, demir ve protein açısından da oldukça zengin! Makaron dışındaki hamur işleri, bebek maması, çorba terbiyesi ya da lezzetli bir ekmek yapmak için de badem unu kullanabilirsiniz.

Lifli yapısı ile uzun süreli tokluk sağlayan badem ununun zenginliklerinden siz de faydalanmak isterseniz The LifeCo Badem Unu'na buradan ulaşabilirsiniz.

