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Godzilla vs. Kong pandemi dönemi gişe rekoru kırdı

Seray Üstün Seray Üstün
06.04.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Godzilla vs. Kong, Amerika Birleşik Devletleri’nde Paskalya hafta sonunu da kapsayan ilk beş gününde 48,5 dolar milyon hasılat elde etti. Bu başarı pandemi döneminin en parlak açılış performansı olarak tarihe geçti.

Godzilla vs. Kong pandemi dönemi gişe rekoru kırdı

Adam Wingard yönetmenliğindeki Godzilla vs. Kong filminin gösterimi hem sinemalarda hem de HBO Max üzerinden yapmaya başladı. Box Office verilerine göre, Godzilla vs. Kong pandeminin başından bugüne kadarki süreçte en fazla gişe hasılatı yapan film oldu. Film gösteriminin ilk üç gününde Amerika’da 32 milyon dolarlık hasılat elde etti. Toplam veriler ışığında ise Godzilla vs. Kong ilk 5 günlük kazancı 48 milyon doları buldu ve yeni bir rekor kırdı. Godzilla vs. King, daha önceki Wonder Woman 1984’e ait olan pandemi döneminin açılış rekoru 16,7 milyon doları egale etti.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki performansının yanında Godzilla vs. Kong, global olarak benzer bir başarı yakaladı. Çin'de ikinci hafta sonunda toplam 137 milyon dolara ulaşan film, global olarak şu ana kadar 285,4 milyon dolara erişti. Sinemalara damgasını vuran Godzilla vs. Kong, aynı zamanda 1 Mayıs'a kadar HBO Max'te izleyici karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Amerika
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