Göğüs dekolteli sütyensiz poz verdi! Hande Sarıoğlu bakın kime benzetildi

Oryantel videosu ile Habertürk'teki işini bırakmak zorunda kalan Hande Sarıoğlu son zamanlarda yaptıklarıyla sık sık gündeme geliyor. Sırt dekolteli pozundan sonra göğüs dekolteli poz veren Hande Sarıoğlu'nun sütyen giymemesi dikkat çekti.

HANDE SARIOĞLU'NUN SÜTYENSİZ POZU BEĞENİ ALDI

Cesur paylaşımlarıyla tanınan Hande Sarıoğlu Instagram'da oldukça aktif. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı sırt dekolteli pozuyla oldukça konuşulan Sarıoğlu'na, "Bal gibi ten'', ''O mankenin yerinde olmak isteyen kaç erkek vardır'' ve '' Sen hakikaten kusursuzsun'' tarzında yorumlar gelmişti.

Ayrıca Sarıoğlu'nun, alnında "Hande" yazan mankene sarılarak poz vermesi de dikkat çekmişti.

Cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyen Sarıoğlu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Sarıoğlu'nun takipçileri ünlü sunucunun göğüs dekolteli pozuna, "Çok asil", "Allah nazarlardan korusun" ve "Çok güzelsin" tarzında yorumlarda bulundu.

Sarıoğlu'nun Instagram'da 415 bin takipçisi bulunuyor.

"SEKSİLİĞİMLE DERDİNİZ NE?"

Her söylediği olay olan Sarıoğlu'nun, ''Seksiliğimle derdiniz ne! İki memem iki kalçam var benim de!'' ifadeleri çok konuşulmuştu.

"AVRİL LAVİGNE MİSİN BE"

Öte yandan bazı takipçileri Sirıoğlu'nu, Kanadalı şarkı sözü yazarı Avril Lavigne'ye benzetti. Bir zamanlara damga vuran Avril Lavigne'nin 'Let Go', 'Head Above Water' gibi birçok hit şarkısı bulunuyor.