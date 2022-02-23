MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Göğüs dekolteli sütyensiz poz verdi! Hande Sarıoğlu bakın kime benzetildi

Göğüs dekolteli sütyensiz poz verdi! Hande Sarıoğlu bakın kime benzetildi

23.02.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Hande Sarıoğlu açıklamaları ve Instagram pozlarıyla sık sık gündem olurken bu sefer kırmızı üstüyle verdiği dekolteli pozuna beğeni yağdı. Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, takipçilerinden tam not alırken bakın kime benzetildi.

Göğüs dekolteli sütyensiz poz verdi! Hande Sarıoğlu bakın kime benzetildi

Oryantel videosu ile Habertürk'teki işini bırakmak zorunda kalan Hande Sarıoğlu son zamanlarda yaptıklarıyla sık sık gündeme geliyor. Sırt dekolteli pozundan sonra göğüs dekolteli poz veren Hande Sarıoğlu'nun sütyen giymemesi dikkat çekti.

HANDE SARIOĞLU'NUN SÜTYENSİZ POZU BEĞENİ ALDI

Cesur paylaşımlarıyla tanınan Hande Sarıoğlu Instagram'da oldukça aktif. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı sırt dekolteli pozuyla oldukça konuşulan Sarıoğlu'na, "Bal gibi ten'', ''O mankenin yerinde olmak isteyen kaç erkek vardır'' ve '' Sen hakikaten kusursuzsun'' tarzında yorumlar gelmişti.

Göğüs dekoltesi sütyensiz poz verdi! Hande Sarıoğlu bakın kime benzetildi

Ayrıca Sarıoğlu'nun, alnında "Hande" yazan mankene sarılarak poz vermesi de dikkat çekmişti.

Göğüs dekoltesi sütyensiz poz verdi! Hande Sarıoğlu bakın kime benzetildi

Cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyen Sarıoğlu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Göğüs dekoltesi sütyensiz poz verdi! Hande Sarıoğlu bakın kime benzetildi

Sarıoğlu'nun takipçileri ünlü sunucunun göğüs dekolteli pozuna, "Çok asil", "Allah nazarlardan korusun" ve "Çok güzelsin" tarzında yorumlarda bulundu.

Göğüs dekoltesi sütyensiz poz verdi! Hande Sarıoğlu bakın kime benzetildi

Sarıoğlu'nun Instagram'da 415 bin takipçisi bulunuyor.

Göğüs dekolteli sütyensiz poz verdi! Hande Sarıoğlu bakın kime benzetildi

"SEKSİLİĞİMLE DERDİNİZ NE?"

Her söylediği olay olan Sarıoğlu'nun, ''Seksiliğimle derdiniz ne! İki memem iki kalçam var benim de!'' ifadeleri çok konuşulmuştu.

Göğüs dekoltesi sütyensiz poz verdi! Hande Sarıoğlu bakın kime benzetildi

"AVRİL LAVİGNE MİSİN BE"

Öte yandan bazı takipçileri Sirıoğlu'nu, Kanadalı şarkı sözü yazarı Avril Lavigne'ye benzetti. Bir zamanlara damga vuran Avril Lavigne'nin 'Let Go', 'Head Above Water' gibi birçok hit şarkısı bulunuyor.

Göğüs dekolteli sütyensiz poz verdi! Hande Sarıoğlu bakın kime benzetildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiliz medyası manşet yaptı! Türk sevgilisi kesenin ağzını açtı İngiliz medyası manşet yaptı! Türk sevgilisi kesenin ağzını açtı
Taytını aşağı çekip kaslarını gösterdi!Taytını aşağı çekip kaslarını gösterdi!
100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy halka sesledi! "Erdoğan da destekliyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy halka sesledi! "Erdoğan da destekliyor"

Rusya'dan Avrupa'ya rest: 'Doğal gaz 2 bin euro, yeni dünyaya hoş geldiniz'

Rusya'dan Avrupa'ya rest: 'Doğal gaz 2 bin euro, yeni dünyaya hoş geldiniz'

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

Kameraların karşısına geçti! İşte Biden'ın karşı hamlesi

Kameraların karşısına geçti! İşte Biden'ın karşı hamlesi

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Avrupa'ya seslendiler! İran'dan dikkat çeken hamle: Doğal gaz ihraç etmek için gerekli kapasiteye sahibiz

Avrupa'ya seslendiler! İran'dan dikkat çeken hamle: Doğal gaz ihraç etmek için gerekli kapasiteye sahibiz

İlginizi Çekebilir

Grip, soğuk algınlığı derken ıhlamurun bir de...

Grip, soğuk algınlığı derken ıhlamurun bir de...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Aylarca kan kölesi oldu! Litrelerce kanı alındı

Aylarca kan kölesi oldu! Litrelerce kanı alındı

Flört uygulamaları bile sistemden attı! “Çok fazla eşleşme...”

Flört uygulamaları bile sistemden attı! “Çok fazla eşleşme...”

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.