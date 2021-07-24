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Göğüs dekoltesi Instagram'ı salladı! Pelin Akil'in takipçi sayısını kutlama şekli çok güldürdü

24.07.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Pelin Akil, aynı zamanda Instagram'ı da en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Dün tam 3 milyon takipçiye ulaşan ünlü oyuncu, kutlama şekliyle sosyal medyayı salladı.

Göğüs dekoltesi Instagram'ı salladı! Pelin Akil'in takipçi sayısını kutlama şekli çok güldürdü

Pelin Akil, yıllardır oynadığı dizi ve tiyatro oyunlarıyla herkesin aşina olduğu bir yüz haline geldi. Ama asıl patlamasını sosyal medya sayesinde yaptı. Eğlenceli videoları ve fırlama halleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Pelin Akil, şu an eşi olan Anıl Altan'la da bu videolar sayesinde yakınlaşmaya başladı. İkisi de birbirinden komik ve eğlenceli olunca, beraber çektikleri videolar daha da çok ilgi görmeye başladı. Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, Instagram'ın en sevilen çiftlerinden birine dönüştü. İki yıl önce dünyaya gelen ikizleri Alin ve Lina da sosyal medyanın en popüler bebekleri haline geldi. Hal böyle olunca, evlendikten sonra çok daha büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Pelin Akil, daha büyük çaplı projelerde rol almaya başladı. Rating şampiyonu "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde oynayan ünlü oyuncu, yeni sezonun en iddialı dizisi "Barbaroslar"a transfer oldu. Bu arada da Instagram'da tam 3 milyon takipçiye ulaştı.

Dekoltesi olay yarattı

Pelin Akil 2

Instagram'daki takipçi sayısını dün 3 milyona yükseltmeyi başaran Pelin Akil, oldukça ilginç bir kutlama yöntemi buldu. Mayosuyla bahçeye çocukları için kurdukları oyun parkuruna atlaması takipçilerini çok güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil Instagram
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