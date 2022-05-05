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  4. Göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutulmuştu! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu mini elbisesiyle poz verdi

Göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutulmuştu! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu mini elbisesiyle poz verdi

05.05.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Defne Samyeli son zamanlarda kendi paylaşımlarının yanı sıra kızları Derin ve Deren Talu'nun paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan cesur pozlar geliyor.

Göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutulmuştu! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu mini elbisesiyle poz verdi

1995-2011 yılları arasında Eren Talu ile evli kalan Defne Samyeli'nin Deren ve Derin Talu adında iki kızı bulunuyor. 25 yaşındaki Deren Talu, sosyal medyada paylaştığı pozlarla dikkat çekiyor. Göğüs dekolteli pozlarına sık sık yer veren Talu, bu defa mini etekli pozunu paylaştı.

DEREN TALU'DAN MİNİ ELBİSELİ POZ

Deren Talu da annesi Defne Samyeli gibi magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutulmuştu! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu mini elbisesiyle poz verdi

Cesur pozlarıyla adından söz ettiren Talu, adeta Instagram fenomeni haline geldi.

Göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutulmuştu! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu mini elbisesiyle poz verdi

Sosyal medyada 377 bin takipçisi bulunan Deren Talu'dan mini elbiseli poz geldi.

Göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutulmuştu! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu mini elbisesiyle poz verdi

Kaliforniya Üniversitesinde eğitim alan Deren Talu, Las Vegas, Nevada, ABD doğumludur.

Göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutulmuştu! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu mini elbisesiyle poz verdi

Takipçileri tarafından annesine çok benzetilen Talu'nun kardeşi Derin Talu ise 18 yaşında.

Göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutulmuştu! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu mini elbisesiyle poz verdi

Göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutulmuştu! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu mini elbisesiyle poz verdi

Göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutulmuştu! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu mini elbisesiyle poz verdi

Göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutulmuştu! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu mini elbisesiyle poz verdi


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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Deren Talu
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