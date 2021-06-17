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Göğüs estetiği ameliyatı sonrası hayatı kabusa döndü! Şaşkına çeviren savunma: Yapmışken iri olsun

17.06.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, muhasebeci İpek K.'nin göğüs estetiği ameliyatı sonrası göğüsleri arasında eşitsizlik, aşırı şekil bozukluğu, derin kesi ve dikiş izleri oluşması şikayeti üzerine operasyonu yapan doktor Mehtap K. hakkında 'taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. İpek K., doktora 100 bin TL'lik manevi tazminat davası da açtı. Doktorun, söz konusu dilekçede ''Yapmışken iri olsun, böyle daha güzel olur'' ifadesinde bulunması dikkat çekti.

Göğüs estetiği ameliyatı sonrası hayatı kabusa döndü! Şaşkına çeviren savunma: Yapmışken iri olsun

Ankara'da muhasebecilik yapan İpek K., memleketi Konya'da göğüs ve burun estetiği ameliyatı için özel hastanede çalışan doktor Mehtap K. ile 17 bin 500 liraya anlaştı. Göğüs estetiği ameliyatını 8 Mayıs 2020'de olan İpek K.'nin her iki göğsüne silikon meme protezi takıldı, aynı gün burun estetiği ameliyatı da yapıldı. İpek K., ilk ameliyattan sonra vücut ölçülerine göre daha büyük olduğunu fark ettiği göğüslerini taşımakta zorlanması ve ağrı oluşması üzerine yeniden aynı doktora başvurdu. İkinci ameliyatı için 2 bin TL daha veren İpek K., ağrılarının daha da artması ve göğüslerinde şekil bozuklukları meydana gelmesi üzerine üçüncü kez ameliyat oldu. Üçüncü ameliyatın ardından göğüslerindeki şekil bozukluğu iyice artan, derin dikiş ve kesi izleri oluşan İpek K., avukatı Nuran Özdemir aracılığıyla doktor için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Mehtap K. hakkında, 'taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı.

''YAPMIŞKEN İRİ OLSUN'' DEMİŞ

Avukat Özdemir, suç duyurusu dilekçesinde, "Müvekkilim ameliyatın ardından her iki göğse takılan silikon protezlerin, vücut ölçüsüne göre çok büyük olduğunu görmüş, şüpheliye neden istediği gibi yapılmadığını sorunca 'Yapmışken iri olsun, böyle daha güzel olur' cevabını almıştır. Müvekkilim iki göğüs arasında farklılıklar olduğunu söylemesine rağmen şüpheli aldırmamıştır. Müvekkilim, bir süre sonra bedenine göre oldukça büyük olan, silikon protezli göğüsleri taşırken zorlanmaya başlamıştır. İkinci ameliyatın ardından bu kez de dayanılamayacak şekilde ağrılar çekince doktor yeniden ameliyat yapacağını söylemiştir. Ancak müvekkilim üçüncü ameliyat sonrasında da şifa bulamamış, sol göğsünden gelen aşırı akıntılar nedeniyle Ankara’da özel bir hastanede yapılan birtakım tetkik ve tedavilerle göğüs akıntısı kesilmiştir" dedi.

''DAHA KÖTÜ VE ÇİRKİN GÖRÜNÜM ORTAYA ÇIKTI''

Özdemir, dilekçede, müvekkilinin iki göğsünde de eşitsizlik, ameliyatlardan kalan derin kesi ve dikiş izleri olduğunu ve uç kısımlarının neredeyse kaybolduğunu ileri sürerek, şunları kaydetti: Silikon protezler her iki göğüste ayrı ayrı şekil bozukluklarına sebep olmuştur. Her iki göğüste de görüntü bozukluğu olduğu gibi süt kanallarının zarar görmüş olabileceğini düşünüyoruz. Yeniden bir operasyon gerekmektedir. Müvekkil, göğüslerinin vücuduna uygun ve güzel bir görünüm kazanmasını, burnunun yüzüne uygun ve güzel bir şekil almasını isterken, şüphelinin yaptığı ameliyatlar sonrası eskisinden daha kötü ve çirkin bir görünüm ortaya çıkmıştır. Müvekkilim, şüpheli doktordan şikayetçidir, uzlaşmayı kabul etmemektedir. Şüpheli hakkında ‘taksirle yaralama’ suçundan kamu davası açılmasını talep ediyoruz.

100 BİN LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Suç duyurusuyla birlikte Ankara Tüketici Mahkemesi’ne başvuran avukat Nuran Özdemir, doktor Mehtap K. hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası da açtı. Dava dilekçesinde ayrıca doktora ödenen paranın yasal faiziyle geri ödenmesi istendi. İpek K.'nin, Ankara’daki üniversite hastanelerinden birinin plastik cerrahi rekonstrüktif bölümüne sevk edilerek, hatalı yapılan operasyonlar sonucu göğüslerinin ve burnunun durumunun tespiti için konusunda uzman en az 3 kişiden oluşacak bilirkişi tarafından rapor aldırılması talep edildi.

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(DHA)

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