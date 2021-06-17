Göğüs estetiği ameliyatı sonrası hayatı kabusa döndü! Şaşkına çeviren savunma: Yapmışken iri olsun

Ankara'da muhasebecilik yapan İpek K., memleketi Konya'da göğüs ve burun estetiği ameliyatı için özel hastanede çalışan doktor Mehtap K. ile 17 bin 500 liraya anlaştı. Göğüs estetiği ameliyatını 8 Mayıs 2020'de olan İpek K.'nin her iki göğsüne silikon meme protezi takıldı, aynı gün burun estetiği ameliyatı da yapıldı. İpek K., ilk ameliyattan sonra vücut ölçülerine göre daha büyük olduğunu fark ettiği göğüslerini taşımakta zorlanması ve ağrı oluşması üzerine yeniden aynı doktora başvurdu. İkinci ameliyatı için 2 bin TL daha veren İpek K., ağrılarının daha da artması ve göğüslerinde şekil bozuklukları meydana gelmesi üzerine üçüncü kez ameliyat oldu. Üçüncü ameliyatın ardından göğüslerindeki şekil bozukluğu iyice artan, derin dikiş ve kesi izleri oluşan İpek K., avukatı Nuran Özdemir aracılığıyla doktor için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Mehtap K. hakkında, 'taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı.

''YAPMIŞKEN İRİ OLSUN'' DEMİŞ

Avukat Özdemir, suç duyurusu dilekçesinde, "Müvekkilim ameliyatın ardından her iki göğse takılan silikon protezlerin, vücut ölçüsüne göre çok büyük olduğunu görmüş, şüpheliye neden istediği gibi yapılmadığını sorunca 'Yapmışken iri olsun, böyle daha güzel olur' cevabını almıştır. Müvekkilim iki göğüs arasında farklılıklar olduğunu söylemesine rağmen şüpheli aldırmamıştır. Müvekkilim, bir süre sonra bedenine göre oldukça büyük olan, silikon protezli göğüsleri taşırken zorlanmaya başlamıştır. İkinci ameliyatın ardından bu kez de dayanılamayacak şekilde ağrılar çekince doktor yeniden ameliyat yapacağını söylemiştir. Ancak müvekkilim üçüncü ameliyat sonrasında da şifa bulamamış, sol göğsünden gelen aşırı akıntılar nedeniyle Ankara’da özel bir hastanede yapılan birtakım tetkik ve tedavilerle göğüs akıntısı kesilmiştir" dedi.