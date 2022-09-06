Göğüs estetiği eleştirilerine mayolu küvet pozuyla cevap verdi! Paylaşımı sosyal medyayı salladı

Tayvanlı fenomen isim Lin Xiang, beyzbol maçlarında sahne alan Lotte Girls amigo takımının bir parçası olarak kısa sürede ün kazanmayı başardı. Ünlü isim göğüslerinin aslında bir cerrahi işi olduğunu iddia eden sosyal medya kullanıcılarına katıldığı bir YouTube kanalından sert cevap verdi. Konuk olduğu YouTube kanalının sahibiyle küvete giren Xiang, göğüslerine dokunmasını ve silikon olup olmadığını söylemesini istedi.

“NEDEN BU KADAR NEFRET EDİYORLAR”

Instagram'da 1,3 milyondan fazla takipçisi olan amigo kız, kendisini eleştirenleri ikna etmek için aşırı çaba sarf etti ve çalışma aşırı bilimsel olmasa da kesinlikle sosyal medyanın gündemine oturdu. Göğüs ölçüleri nedeniyle sık sık yorum aldığını dile getiren Xiang, “Neden bu kadar nefret ediyorlar anlamıyorum. Göğüslerimin tamamen doğal ölçüsü bu ve ben çok mutluyum” dedi.



