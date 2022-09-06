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Göğüs estetiği eleştirilerine mayolu küvet pozuyla cevap verdi! Paylaşımı sosyal medyayı salladı

06.09.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayvanlı fenomen isim Lin Xiang, sosyal medyadan göğüs estetiğine yönelik olarak yapılan eleştirilere cevap vermek için cesur bir adım attı. Göğüslerinin sahte olduğunu iddia eden sosyal medya kullanıcılarına gerçek olduğunu kanıtlamak için küvetin içine mayoyla girdiği bir YouTube kanalına konuk oldu.

Göğüs estetiği eleştirilerine mayolu küvet pozuyla cevap verdi! Paylaşımı sosyal medyayı salladı

Tayvanlı fenomen isim Lin Xiang, beyzbol maçlarında sahne alan Lotte Girls amigo takımının bir parçası olarak kısa sürede ün kazanmayı başardı. Ünlü isim göğüslerinin aslında bir cerrahi işi olduğunu iddia eden sosyal medya kullanıcılarına katıldığı bir YouTube kanalından sert cevap verdi. Konuk olduğu YouTube kanalının sahibiyle küvete giren Xiang, göğüslerine dokunmasını ve silikon olup olmadığını söylemesini istedi.

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“NEDEN BU KADAR NEFRET EDİYORLAR”

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Instagram'da 1,3 milyondan fazla takipçisi olan amigo kız, kendisini eleştirenleri ikna etmek için aşırı çaba sarf etti ve çalışma aşırı bilimsel olmasa da kesinlikle sosyal medyanın gündemine oturdu. Göğüs ölçüleri nedeniyle sık sık yorum aldığını dile getiren Xiang, “Neden bu kadar nefret ediyorlar anlamıyorum. Göğüslerimin tamamen doğal ölçüsü bu ve ben çok mutluyum” dedi.

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youtube sosyal medya estetik göğüs cerrahisi göğüs estetiği
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