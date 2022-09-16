Göğüs küçültme ameliyatını finanse etmek için öyle bir yol seçti ki... Sosyal medyadan seks çekilişi yaptığını duyurdu

Brezilya’da yaşayan 25 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sabrinna Cabral, göğüs ölçülerini küçültmek için estetik operasyon yaptıracağını açıkladı. Ancak fenomen isim estetik ameliyatının ücretini takipçilerinden alacak. Sosyal medyadan yapacağı bir çekilişle 5 talihli isimlerle geçireceği zamanın sonunda ise estetik operasyonu için gerekli olan parayı toplayabileceğini itiraf etti.

İLK BAŞTA ŞAKAYDI

Sosyal medyadaki seks çekilişi fikrinin şaka olarak ortaya çıktığını ifade eden Cabral, “Estetik ameliyat için bekleme listesindeydim. Bu prosedür çok pahalı. Bu çekilişi şaka olsun diye yapmaya karar verdim. Ancak o kadar yoğun bir taleple karşılaştım ki bir anda gerçeğe dönüştü” dedi.



