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  4. Göğüs küçültme ameliyatını finanse etmek için öyle bir yol seçti ki... Sosyal medyadan seks çekilişi yaptığını duyurdu

Göğüs küçültme ameliyatını finanse etmek için öyle bir yol seçti ki... Sosyal medyadan seks çekilişi yaptığını duyurdu

16.09.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sabrinna Cabral, göğüslerini küçültmek için ekstra bir estetik cerrahi işlemine ihtiyaç duydu. Yeni estetik operasyonunu finanse etmek için ise Cabral ilginç bir yönteme başvurarak sosyal medya takipçileri arasından seks çekilişi yapacağını açıkladı.

Göğüs küçültme ameliyatını finanse etmek için öyle bir yol seçti ki... Sosyal medyadan seks çekilişi yaptığını duyurdu

Brezilya’da yaşayan 25 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sabrinna Cabral, göğüs ölçülerini küçültmek için estetik operasyon yaptıracağını açıkladı. Ancak fenomen isim estetik ameliyatının ücretini takipçilerinden alacak. Sosyal medyadan yapacağı bir çekilişle 5 talihli isimlerle geçireceği zamanın sonunda ise estetik operasyonu için gerekli olan parayı toplayabileceğini itiraf etti.

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İLK BAŞTA ŞAKAYDI

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Sosyal medyadaki seks çekilişi fikrinin şaka olarak ortaya çıktığını ifade eden Cabral, “Estetik ameliyat için bekleme listesindeydim. Bu prosedür çok pahalı. Bu çekilişi şaka olsun diye yapmaya karar verdim. Ancak o kadar yoğun bir taleple karşılaştım ki bir anda gerçeğe dönüştü” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya estetik
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