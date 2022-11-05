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Göğüs ölçüleri nedeniyle sosyal medyadan eleştiri oklarının hedefi oldu! Sert tepki gösterdi...“İstediğimi giyerim”

05.11.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık’ın Belfast şehrinde yaşayan Amy Tuyler isimli bir kadın Cadılar Bayramı için tercih ettiği kıyafet nedeniyle TikTok kullanıcılarının hedefi oldu. Burlesque'den ilham alan askılı bir bluz ve tüllerden oluşan bir etek tercih eden Tuyler olumsuz yorumlara sert tepki gösterdi.

Göğüs ölçüleri nedeniyle sosyal medyadan eleştiri oklarının hedefi oldu! Sert tepki gösterdi...“İstediğimi giyerim”

Büyük beden Amy Tuyler sosyal medyada standart haline getirilen güzellik kalıplarına meydan okuyan bir paylaşım yaptı. Cadılar Bayramı için seçtiği kıyafetleri gösteren Amy Tuyler, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadını beden ölçüleri nedeniyle eleştiri yağmuruna tuttu.

ANINDA CEVAP VERDİ

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20 binden fazla izlenmeye ulaşan gönderide “Bu benim Cadılar Bayramı görünümüm. İstediğimi giyerim. Kimse bana karışamaz. Küçük bir inci çantam ve kolyem var. Kolyeyi kendi ellerimle yaptım. ” dedi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı kıyafeti nedeniyle TikTok kullanıcısını eleştiren yorumlar yaparken bazıları ise özgüvenininden dolayı tebrik etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Neredeyse senin yarın kilondayım ama ben de böyle bir özgüven yok. Seni tebrik ediyorum” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz güzel görünüyorsun! Nefret edenler asla senin kadar muhteşem görünemeyecekleri için seni kıskanıyorlar. İçten ve dıştan güzelsin bunu unutma” yorumunu ekledi.

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