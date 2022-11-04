Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta! Yarı çıplak yere uzandı, renkli gaz çıkartarak gösterdi

25 yaşındaki sosyal medya fenomeni Paige Ginn, Instagram hesabındaki 361 bin takipçisiyle eğlenceli bir video paylaştı. Cinsiyet öğrenme partileriyle alay etmek isteyen Ginn paylaşımında pembe ve mavi balonlarla çevrili halde karnının üzerinde yatarken görüldü. Sadece beyaz bir bluz giyen ve belden aşağısı tamamen çıplak olan Ginn, ayaklarını duvara yaslayarak gaz çıkarttığı anları gösterdi. Saniyeler içinde derin bir nefes alan Ginn, erkek bebeği temsilen mavi renkli bir toz bulutu gaz şeklinde çıkarttı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan gönderinin devamında ise sahte cinsiyet açıklama törenine katılan üç kadının büyük bir sevinçle zıpladığı görüldü. Ginn hamile olmadığını doğruladı ve videonun, artan sayıda cinsiyet ifşa partisiyle dalga geçmenin bir yolu olduğunu söyledi.

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken ve milyonlarca izlenen videoya ulaşmak için iki kez deneme çekimi yaptığını itiraf eden Ginn, gazının oluşması için spagetti ile salata yediğini ve kahve içtiğini söyledi. Kalçasına mavi bir tebeşir tozu sürdüğünü itiraf eden Ginn’in gönderisi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından iğrenç olarak yorumlanırken bazıları tarafından ise komik bulundu.



