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    4. Göğüs ölçüleri nedeniyle yapılan yorumlara isyan etti! “Küçük göğüslerime yorumlardan bıktım”

    Göğüs ölçüleri nedeniyle yapılan yorumlara isyan etti! “Küçük göğüslerime yorumlardan bıktım”

    04.08.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok’ta 30 bini aşkın takipçisi bulunan India Hook isimli bir kullanıcı göğüs ölçülerine yapılan olumsuz yorumlarda dolayı isyan etti. Sosyal medyada genellikle beden pozitifliğine yönelik olarak paylaşımlar yapan Hook, hem kadınlardan hem de erkeklerden olumsuz yorumlar aldığını söyleyerek tepki gösterdi.

    TikTok’ta beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hook, olumsuz yorumların sayısının artması üzerine duruma tepki gösterdi. Sosyal medyadan göğüs ölçülerine yönelik olarak yapılan yorumları değerlendiren Hook, “Kadınların kendi bedenlerinde mutlu olmaları gerektiğini savunuyorum ama onlar beni sert bir şekilde eleştiriyor. Küçük göğüslerime yorumlardan bıktım” dedi.

    “DAHA BÜYÜK GÖĞÜSLERİMİZ VAR”

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    Sosyal medyada yaptığı paylaşımların sonrasında beden ölçülerine yönelik olarak eleştiri oklarının hedefi haline geldiğini dile getiren Hook, “Yaşlı kadınlar göğüslerimin sarkmayacağını söyleyerek beni rahatlatmaya çalışıyorlar. Kadınların bir kısmı küçük göğüslerin daha iyi olduğunu savunurken diğer bir kısmı ise güzellik üzerinden ebni vuruyor. Erkekler gerçekten çok acımasız. Bir spor salonunda erkeklerin benimle ‘daha büyük göğüslerimiz var’ diyerek dalga geçtikleri oldu” diye konuştu.

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