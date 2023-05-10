Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sektörün sırlarını ifşa etti! Yetişkin film yıldızı Adriana Chechik’in itirafı gündem yarattı! “Korkunç yaralanmalar...”

Sektörün sırlarını ifşa etti! Yetişkin film yıldızı Adriana Chechik’in itirafı gündem yarattı! “Korkunç yaralanmalar...”

10.05.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yıldızı Adriana Chechik çekimlerin perde arkasını anlattı. Konuk olduğu podcastte Adriana Chechik sette çoğu zaman zorlandığını ve çekimler sırasında travmatik yaralanmalara maruz kaldığını söyledi.

Sektörün sırlarını ifşa etti! Yetişkin film yıldızı Adriana Chechik’in itirafı gündem yarattı! “Korkunç yaralanmalar...”

Yetişkin film yıldızı Adriana Chechik sektörün kendisinde fiziksel olarak ciddi hasarlar meydana gelmesine neden olduğunu samimi bir şekilde açıklayarak herkesi şaşkına çevirdi. Yetişkin film sektörünün zannedilenin aksine çok büyük zorluklar barındırdığını söyleyen Chechik, “Gerçekten sürekli ağrıyan bir boynum var. Omurgamın parçaları yerinde değil ve sinir sıkışması yaşadım. Güreş daha seksiymiş gibi hissediyorum.Korkunç yaralanmalara maruz kaldım. Disk kayması yaşadım ve beyin sapım yuvasından çıktı” dedi.

ŞİMDİ KENDİSİ İÇİN ÜRETİYOR

1

OnlyFans’ta yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan yetişkin film yıldızı Adriana Chechik setlerdeki katı kurallardan da söz ederek, “Doktor gerçekten iyileşmem için 1 yıla ihtiyacım olduğunu söyledi. Ancak bir sürü anlaşma imzalamıştım ve onları çekmek zorundaydım. Zor bir süreçti” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

 Boğulma itirafı olay olmuştu! “Mahremiyetimi kaybetmiş..."

Boğulma itirafı olay olmuştu! “Mahremiyetimi kaybetmiş..."

 Filmlerinin hiçbirini izlememiş! Nedenini yıllar sonra itiraf etti

Filmlerinin hiçbirini izlememiş! Nedenini yıllar sonra itiraf etti

 Şaşkına çevirdi! “Penisim o kadar büyük ki dışarı bile çıkamıyorum”

Şaşkına çevirdi! “Penisim o kadar büyük ki dışarı bile çıkamıyorum”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski günlerini aratmadı! Çırılçıplak yatağa uzanıp poz verdiEski günlerini aratmadı! Çırılçıplak yatağa uzanıp poz verdi
Spiker canlı yayında olduğunu unutunca... Kendi de utandı!Spiker canlı yayında olduğunu unutunca... Kendi de utandı!
Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya adriana chechik

En Çok Okunan Trend Haberler

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Şaşkına çevirdi! “Penisim o kadar büyük ki dışarı bile çıkamıyorum”

Şaşkına çevirdi! “Penisim o kadar büyük ki dışarı bile çıkamıyorum”

“112 gündür cinsel ilişkiye girmiyorum” dedi! Pozu alev alev yaktı

“112 gündür cinsel ilişkiye girmiyorum” dedi! Pozu alev alev yaktı

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...

İlginizi Çekebilir

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Ameliyatta dizinden çıkan kıkırdaklardan birini aldı! Hemen yemek yaptı

Ameliyatta dizinden çıkan kıkırdaklardan birini aldı! Hemen yemek yaptı

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.