Sektörün sırlarını ifşa etti! Yetişkin film yıldızı Adriana Chechik’in itirafı gündem yarattı! “Korkunç yaralanmalar...”

Yetişkin film yıldızı Adriana Chechik sektörün kendisinde fiziksel olarak ciddi hasarlar meydana gelmesine neden olduğunu samimi bir şekilde açıklayarak herkesi şaşkına çevirdi. Yetişkin film sektörünün zannedilenin aksine çok büyük zorluklar barındırdığını söyleyen Chechik, “Gerçekten sürekli ağrıyan bir boynum var. Omurgamın parçaları yerinde değil ve sinir sıkışması yaşadım. Güreş daha seksiymiş gibi hissediyorum.Korkunç yaralanmalara maruz kaldım. Disk kayması yaşadım ve beyin sapım yuvasından çıktı” dedi.

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OnlyFans’ta yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan yetişkin film yıldızı Adriana Chechik setlerdeki katı kurallardan da söz ederek, “Doktor gerçekten iyileşmem için 1 yıla ihtiyacım olduğunu söyledi. Ancak bir sürü anlaşma imzalamıştım ve onları çekmek zorundaydım. Zor bir süreçti” ifadelerini kullandı.