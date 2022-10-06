Göğüslerini yaptıran Megan Fox yine dekoltesiyle poz verdi! "Anladık yeni" yorumları

ABD’li oyuncu Megan Fox son dönemde ilişkisi ve göğüsleriyle gündemde. Yeni göğüs estetiğini yaptığı paylaşımla gösteren Fox tepki çekmişti.

Yeni ünlendiği 2002’de meme ölçüsü küçük olan Fox, evlenip doğum yaptıktan sonra silikon taktırmıştı. Moda haftası için İtalya’ya giden Fox’un yeni dekolteli görüntüleri, meme ölçüsünü büyüttüğünün kanıtı olmuştu.

Göğüslerini büyüttüğü ortaya çıkan Fox sık sık dekolteli pozlar paylaşınca takipçileri bu duruma kızdı.

Yeni görüntüsüyle hayranlarından eleştiri alan Fox'un son pozlarına "Anladık göğüslerin yeni", "Bu silikon hiç olmadı" yorumları geldi.



