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  4. Göğüslerini yaptıran Megan Fox yine dekoltesiyle poz verdi! "Anladık yeni" yorumları

Göğüslerini yaptıran Megan Fox yine dekoltesiyle poz verdi! "Anladık yeni" yorumları

06.10.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Machine Gun Kelly ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Megan Fox'un göğüslerini büyütmek için ameliyat masasına yattığı ortaya çıkmıştı. Fox göğüs estetiği sonrası sık sık dekolteli paylaşımlar yapmaya başladı. Ünlü oyuncu son paylaşımına ise "Anladık göğüslerin yeni" yorumları aldı.

Göğüslerini yaptıran Megan Fox yine dekoltesiyle poz verdi! "Anladık yeni" yorumları

ABD’li oyuncu Megan Fox son dönemde ilişkisi ve göğüsleriyle gündemde. Yeni göğüs estetiğini yaptığı paylaşımla gösteren Fox tepki çekmişti.

Yeni ünlendiği 2002’de meme ölçüsü küçük olan Fox, evlenip doğum yaptıktan sonra silikon taktırmıştı. Moda haftası için İtalya’ya giden Fox’un yeni dekolteli görüntüleri, meme ölçüsünü büyüttüğünün kanıtı olmuştu.

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Göğüslerini büyüttüğü ortaya çıkan Fox sık sık dekolteli pozlar paylaşınca takipçileri bu duruma kızdı.

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Yeni görüntüsüyle hayranlarından eleştiri alan Fox'un son pozlarına "Anladık göğüslerin yeni", "Bu silikon hiç olmadı" yorumları geldi.

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