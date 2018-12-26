MAGAZİN

Gökçe Akyıldız: Dizi benim yüzümden bitmedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.12.2018 11:29 | Son Güncelleme

Küçük yaşta oyuncu olan ve ekran önünde büyüyen en son ise Kırgın Çiçekler dizisinde rol alan Gökçe Akyıldız nasıl oyuncu olduğunu anlattı! Anne olan Akyıldız 'Neden bu kadar acele ettin?' diyenlere de yanıt verdi.

Gökçe Akyıldız: Dizi benim yüzümden bitmedi

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına oyuncu Gökçe Akyıldız konuk oldu. Geçtiğimiz aylarda annelik heyecanı yaşayan 26 yaşındaki Akyıldız, bilinmeyenlerini anlattı.

Ekran önünde büyüyen oyunculardan olan Gökçe Akyıldız çocukken oyunculuğa nasıl heves ettiğini ve ilk işini anlattı:

5c2334a5c03c0e0cc055001f

8 YAŞINDA AJANSA GİTTİM

"Benim hep televizyona karşı çok büyük bir ilgim vardı. Bir gün bizimkilere söyledim ‘ben ünlü olmak istiyorum, dizilerde oynamak istiyorum’ diye abim de ‘bir ajansa yazdıralım’ dedi.
Elimden tuttu kendisi benden beş yaş büyük ben de o zamanlar sekiz yaşındayım. Taksim’de bir ajansa yazıldık. Sonra bize dediler ki ‘biz sizi arayacağız’ diye ben de bekliyorum. Bir sene boyunca hiçbir şekilde haber gelmedi.

Bir yıl sonra aradılar ‘fotoğraf çekimi yapacağız’ dediler. Çekim bitti. Bir hafta sonra reklam çekimi için çağırdılar. ‘Beni seçtiler’ diye seviniyorum seçmeymiş meğerse… Biz abimle beraber seçmelere gittik.

Yolumuzda çok uzun evimizin orada da tramvay çalışması var, otobüsle gidiyoruz… Saçlarımı jölelemişim, gidene kadar uykuya dalmışım kafamın sağ tarafı jöleden dolayı yapışmış… Biz her şeye rağmen gittik. Bir baktım 100 tane çocuk var, aynı yaştayız görünce inanamadım.
Çocuklar tek tek kamera önüne geçiyor anlatıyorlar ben de onları izliyorum. Çocuklar ‘piyano çalıyorum, bale eğitimi aldım’ dediler.

10 SANİYE REKLAM İÇİN 7 GÜN ÇALIŞTI

Ben de kendimi düşündüm ‘piyano çalamıyorum, bale eğitimim yok ama olsun falan’ dedim. Sıra bana geldi. ‘Gökçe ben, çok istiyorum, sağa döndüm sola döndüm’ ‘tamam’ dediler. Ertesi gün bizi aradılar. ‘Siz seçildiniz’ diye… Biz tabii şoke olduk. O kadar çocuğun arasından ben seçilmişim. Ertesi gün gittik abimle beraber annem ve babam esnaftı yoğundu işleri bırakamamışlardı dükkanı... Sabah 08.00’de gittik gece yarısı 04.00’e kadar sürdü.

10 saniyelik bir reklam çekimiydi. Yedi gün boyunca çektiler. Annem en sonunda kriz geçirip ‘Çocuklarımı eve gönderin’ demişti. Hiç bu kadar uzun saatler çalıştığı bilinmiyordu. Sadece yedi saniyelik çekimdi. Reklamdan sonra bütün akrabalar babamı aramaya başladı. Ama hayal ettiğim ekranda olmak harikaydı.

BEBEK BİZİM İÇİN DE ERKEN OLDU

Kırgın Çiçekler ekibinde tanıştığı Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturan Gökçe Akyıldız 2018 mart ayında anne olmuştu. Güzel oyuncu duygularını da şöyle anlattı:

"Oğlumu parka götürüyorum oradaki veliler de ‘niye acele ettin, niye bu kadar erken evlendin’ diyorlar. Aslında erken değil benim için çünkü ben çocukları çok aşırı seven bir tipim. Bir de çocuğa bakabilmek enerji meselesi, şu an bile çok yoruluyorum. Bence doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Anne olmak için de hazırdım. Çok planladığımız bir şey değildi ama yine de çok mutluyum.

5c2334a5c03c0e0cc0550025

Eşimle sette tanıştık. 3.5 sezon beraber çalıştık, ilk görüşte aşk! Çok etkilendik birbirimizden. Evlendik, bebeğimiz var. 23 yaşında falandım tanıştığımızda. Dizi başladığında ilk sezon sevgili değildik. İş arkadaşıydık. Eşim ses teknisyeni. Bir sene beraber çalıştık, birbirimizden çok etkilendik ama ilk başlarda açılamadık, hep sabrettik içimizde tuttuk ikinci sezonda söyledik.

İlk biz de çok şaşırdık, evliliğimiz çok yeniydi. Bizim için de erken oldu ama sonra düşününce iyi ki olmuş. Hamileliğimin son ayına kadar çalıştım. Oynadığım karakter önemli bir karakterdi bizde dizi bitene kadar devam ettik.

3.5 sezon sürdü dizimiz, dizi benim yüzümden bitmedi. Reytingler azalmıştı, bitirdiler. Şu an ben buraya kadar kendi tırnaklarımla geldim. Şimdilik zamanımı oğlumla geçiriyorum, bir yandan da projeleri inceliyorum. ‘Unutulurum’ diye korkmuyorum, iyi olan bir insan her zaman iş yapar. Ben bu konuda kendime güveniyorum."


Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Hande Yener’i taciz eden sanık için flaş karar!Hande Yener’i taciz eden sanık için flaş karar!
'Sinem bebeğini düşürdü' iddialarına Kenan'dan yanıt'Sinem bebeğini düşürdü' iddialarına Kenan'dan yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırgın Çiçekler Gökçe Akyıldız

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görev süresi uzatıldı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görev süresi uzatıldı!

AFAD bölgeye sevk edildi! Korkunç kaza!

AFAD bölgeye sevk edildi! Korkunç kaza!

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

2019'da hayatımızda neler değişecek?

2019'da hayatımızda neler değişecek?

Fenerbahçe'den 3 transfer

Fenerbahçe'den 3 transfer

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Ağzını bozdu: Acun izin versin...

Ağzını bozdu: Acun izin versin...

Acun bana çıkaralım istersen, der...

Acun bana çıkaralım istersen, der...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
26 YAŞINDA DAHA KÜÇÜK MÜ?HASTAMISINIZ.50 YAŞINDA MI DOĞURACAK.30 YAŞ ÜSTÜ ZATEN RİSK SINIRI.36 YAŞ SON NOKTA.DURMADAN YAŞLI KADIN OLUP ÖYLEMİ DOĞURACAKLAR.ONDAN SONRA GELSİN HASTA NESİL.EN SAĞLIKLI DOĞURMA YAŞI 18-27 ARALIĞIDIR.İYİCE MANYAĞA BAĞLADINIZ.YAŞLANMAMAK İÇİN KIÇINIZI YIRTIYORSUNUZ AMA BOŞUNA.DÜNYA DEDİĞİN BİR RÜYA.BUGÜN VARSIN YARIN YOKSUN,BİTTİ.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden kiliseden kovuldu

Görevliyi çileden çıkardı! Kiliseden kovuldu

Hande Yener’i taciz eden sanık akıl hastanesine sevk edildi

Hande Yener’i taciz eden sanık için flaş karar!

Sinem Kobal bebeğini mi düşürdü? Kenan açıkladı

'Sinem bebeğini düşürdü' iddialarına Kenan'dan yanıt

Hamile olan Pelin Akil domuz gribine yakalandı

Hayranlarını korkuttu! Domuz gribi...

Kim Kardashian'ın Noel'i böyle olur! Kar yağdırdı

Kim için bir ilk! Yok böyle Noel partisi

Seda Akgül'den itiraflar: Hiç hamile kalmadım

İtiraf etti, içini döktü: Hiç hamile kalmadım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.