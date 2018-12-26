Gökçe Akyıldız: Dizi benim yüzümden bitmedi

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına oyuncu Gökçe Akyıldız konuk oldu. Geçtiğimiz aylarda annelik heyecanı yaşayan 26 yaşındaki Akyıldız, bilinmeyenlerini anlattı. Ekran önünde büyüyen oyunculardan olan Gökçe Akyıldız çocukken oyunculuğa nasıl heves ettiğini ve ilk işini anlattı: 8 YAŞINDA AJANSA GİTTİM "Benim hep televizyona karşı çok büyük bir ilgim vardı. Bir gün bizimkilere söyledim ‘ben ünlü olmak istiyorum, dizilerde oynamak istiyorum’ diye abim de ‘bir ajansa yazdıralım’ dedi.

Elimden tuttu kendisi benden beş yaş büyük ben de o zamanlar sekiz yaşındayım. Taksim’de bir ajansa yazıldık. Sonra bize dediler ki ‘biz sizi arayacağız’ diye ben de bekliyorum. Bir sene boyunca hiçbir şekilde haber gelmedi. Bir yıl sonra aradılar ‘fotoğraf çekimi yapacağız’ dediler. Çekim bitti. Bir hafta sonra reklam çekimi için çağırdılar. ‘Beni seçtiler’ diye seviniyorum seçmeymiş meğerse… Biz abimle beraber seçmelere gittik. Yolumuzda çok uzun evimizin orada da tramvay çalışması var, otobüsle gidiyoruz… Saçlarımı jölelemişim, gidene kadar uykuya dalmışım kafamın sağ tarafı jöleden dolayı yapışmış… Biz her şeye rağmen gittik. Bir baktım 100 tane çocuk var, aynı yaştayız görünce inanamadım.

Çocuklar tek tek kamera önüne geçiyor anlatıyorlar ben de onları izliyorum. Çocuklar ‘piyano çalıyorum, bale eğitimi aldım’ dediler.

10 SANİYE REKLAM İÇİN 7 GÜN ÇALIŞTI Ben de kendimi düşündüm ‘piyano çalamıyorum, bale eğitimim yok ama olsun falan’ dedim. Sıra bana geldi. ‘Gökçe ben, çok istiyorum, sağa döndüm sola döndüm’ ‘tamam’ dediler. Ertesi gün bizi aradılar. ‘Siz seçildiniz’ diye… Biz tabii şoke olduk. O kadar çocuğun arasından ben seçilmişim. Ertesi gün gittik abimle beraber annem ve babam esnaftı yoğundu işleri bırakamamışlardı dükkanı... Sabah 08.00’de gittik gece yarısı 04.00’e kadar sürdü. 10 saniyelik bir reklam çekimiydi. Yedi gün boyunca çektiler. Annem en sonunda kriz geçirip ‘Çocuklarımı eve gönderin’ demişti. Hiç bu kadar uzun saatler çalıştığı bilinmiyordu. Sadece yedi saniyelik çekimdi. Reklamdan sonra bütün akrabalar babamı aramaya başladı. Ama hayal ettiğim ekranda olmak harikaydı. BEBEK BİZİM İÇİN DE ERKEN OLDU Kırgın Çiçekler ekibinde tanıştığı Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturan Gökçe Akyıldız 2018 mart ayında anne olmuştu. Güzel oyuncu duygularını da şöyle anlattı: "Oğlumu parka götürüyorum oradaki veliler de ‘niye acele ettin, niye bu kadar erken evlendin’ diyorlar. Aslında erken değil benim için çünkü ben çocukları çok aşırı seven bir tipim. Bir de çocuğa bakabilmek enerji meselesi, şu an bile çok yoruluyorum. Bence doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Anne olmak için de hazırdım. Çok planladığımız bir şey değildi ama yine de çok mutluyum.