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  4. Gökçe Bahadır "Yılın Kadını" seçildi! Ödül konuşması alkış topladı

Gökçe Bahadır "Yılın Kadını" seçildi! Ödül konuşması alkış topladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.12.2024 10:31
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GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" dün akşam sahiplerini buldu. Gecede 2024 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken isimler ödüllerini aldılar. "Yılın Kadını" ödülüne ise Gökçe Bahadır layık görüldü. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiğimiz ünlü oyuncu ödül töreninde yaptığı konuşma ile büyük alkış topladı.

Gökçe Bahadır "Yılın Kadını" seçildi! Ödül konuşması alkış topladı

Son olarak televizyon ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinde hayat verdiği 'Gamze Sağlam' ve Netflix'te izleyicisinin karşısına çıkan Kulüp dizisinde canlandırdığı 'Matilda Aseo' karakteri ile büyük beğeni toplayan Gökçe Bahadır "Yılın Kadını" seçildi.

GQ Gecesi'nde kimi daha çok beğendiniz?

GQ Gecesi'nde kimi daha çok beğendiniz?
MELİSA DÖNGEL
ŞEYMA SUBAŞI
GÖKÇE BAHADIR
YASEMİN ALLEN
NESRİN CAVADZADE
AFRA SARAÇOĞLU

GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" kapsamında Kulüp dizisindeki rol arkadaşı Salih Bademci'nin elinden ödülünü alan Gökçe Bahadır geceye hem tarzı hem de ödül konuşması ile damga vurdu.

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TAM NOT ALDI

Geceye eşi yapımcı ve aranjör Emir Ersoy'la birlikte katılan Gökçe Bahadır ödül töreninde pembe elbisesiyle göz doldurdu. Kombinini siyah ince kemeri ve siyah eldivenleri ile tamamlayan Bahadır bu haliyle sosyal medyada tam not aldı.

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KONUŞMASI GÜNDEMDE!

Gökçe Bahadır ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmayla da büyük takdir topladı.

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Ünlü ismin ''Şu dönem çok zor zamanlardan geçiyoruz, aslında birazda her şeyin çok anlamını yitirdiği zamanlardan geçiyoruz. Kadınların, çocukların ve hayvanların öldürüldüğü bir dünyada her şey anlamını kaybetmiş gibi sanki bizler için... Ama tabii ki bizler yine de bir şekilde hayata tutunmaya, bir şeyleri kendi içimizde anlamlandırmaya, pozitif kalmaya mecbur hissediyoruz kendimizi. Çünkü bu dünyanın bizim gibi insanlara ihtiyacı var. Ben de bu ödülümü hayal kurmaya devam eden, umudunu kaybetmeyen ve her zaman pozitif bir yerde kalmaya devam edecek olan herkes adına alıyorum.'' sözleri büyük alkış topladı.

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Gökçe Bahadır
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