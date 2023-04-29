Gökçen Oğan'ın paylaşımına eşi Sinan Oğan'dan gülümseten yanıt!

Seçime sayılı günler kala cumhurbaşkanı adayları esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bir pidecide hamurun başına geçti. Eşi Sinan Oğan'ın pide yaptığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan eşi Gökçen Oğan, "Evde de yapmanı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

SİNAN OĞAN'DAN GÜLÜMSETEN YANIT

Sinan Oğan'dan eşinin paylaşımına gülümseten bir yanıt geldi. Sinan Oğan, paylaşımına "Sen o kadar güzel yemekler yapıyorsun ki seninkilerin yanında benim yapacağım yemeği çocuklar yemeyebilir" notunu düştü.

Sen o kadar güzel yemekler yapıyorsun ki seninkilerin yanında benim yapacağım yemeği çocuklar yemeyebilir :) https://t.co/vgd05AyTRb — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) April 29, 2023



