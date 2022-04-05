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Gökhan Alkan 'Kalp Yarası' final yapınca öyle bir şey yaptı ki...

05.04.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kalp Yarası' dizisinin final yapmasının ardından eski partnerlerini takipten çıkaran ünlü oyuncu Gökhan Alkan, hayranlarından tepki gördü. Alkan Yağmur Tanrısevsin ve Eda Ece gibi isimleri takibi bıraktı.

Gökhan Alkan 'Kalp Yarası' final yapınca öyle bir şey yaptı ki...

Geçtiğimiz aylarda ekranlara veda eden 'Kalp Yarası' dizisinde başrol oynayan Gökhan Alkan yaptığı hareketle olay oldu. Kendisi gibi oyuncu Nesrin Cavadzade ile 'Yasak Elma' setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve şimdilerde evlilik hazırlığı yapan Gökhan Alkan, yer aldığı projenin bitmesiyle dizide rol alan oyuncu arkadaşlarını takipten çıktı.

Bu durum Alkan'ın hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Aralarında; 'Yasak Elma'daki partneri Eda Ece, 'Kalp Yarası'ndaki rol arkadaşları Yağmur Tanrısevsin ve Şenay Gürler’in de bulunduğu birçok ismi takipten çıkan oyuncunun bu hareketine anlam verilemedi.

ELEŞTİRİ YAĞDI

34 yaşındaki ünlü oyuncunun sosyal medya hamlesi hayranlarının eleştirilerini de beraberinde getirdi. Rol arkadaşlarını sosyal medyadan takipten çıkan Gökhan Alkan'a, bazı sosyal medya kullanıcılarından; "Tavrı asla profesyonel değil", "Yaptığın hiç etik değil", "Kendi kendine triplere girmiş" gibi yorumlar geldi.

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