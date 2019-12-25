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Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci yılın gelini seçildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 09:18 | Son Güncelleme

Geleneksel yılın enleri anketleri başladı. Binlerce kişi tarafından oylanan ankette 'Selin Ciğerci' yılın gelini seçildi.

Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci yılın gelini seçildi!

Kızlar Soruyor’un her yıl yaptığı 'yılın enleri' anketi başladı. Yılın gelini için yapılan ankette son dönemde futbolcu eşi Gökhan Çıra ile de gündemde olan Selin Ciğerci yılın gelini seçildi.

Bu yılın en görkemli düğünüyle dünya evine giren, giydiği her kıyafeti ayrı konuşulan, göz kamaştıran gelinliği gündemde uzun süre kalan ve oyların yüzde 36'sını alan Selin Ciğerci birinci oldu.

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İkinciliği yüzde 28 oy ile Amine Gülşe aldı.

Onu yüzde 25 oy oranıyla Deniz Baysal takip etti. Oyların yüzde 11'ini ise Berfu Yıldız alarak dördüncü oldu.

Ankette kız ve erkek dağılımında ise sonuç değişmedi; kızların yüzde 33'ü ve erkeklerin yüzde 39'u Selin Ciğerci'yi seçti.

GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR!

Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile tanınan ve 2019'a damgasını vuran Ciğerci sık sık gündeme geliyor. Futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Ciğerci düğünden kısa süre önce eşine sürekli mesaj atan bir kadını bir kafede ifşa etmiş ve o tartışmayla gündeme gelmişti.

Ciğerci ayrıca kocasıyla asker arkadaşı olduklarını iddialarını da yalanlamıştı.


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