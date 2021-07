Fenerbahçe ile yollarını ayıran Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor ile anlaştı. TRT Spor'un haberine göre resmi imzaların hafta içinde atılması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN AYRILMIŞTI

Fenerbahçe, 36 yaşındaki defans oyuncusu Gökhan Gönül ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı. Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 22 maçta forma giyerken, 2 gol bir de asistlik performans sergilemişti.

GÖKHAN GÖNÜL: BENİM HAYATIMDA FENERBAHÇE’NİN YERİ ZAMAN BAŞKA OLACAK

“2007'de benim için bir hikâye başladı. Bu hikâyede tabii iyisi de oluyor kötüsü de oluyor ama mutlaka bir sonu oluyor. Başkanın geçen sene tekrar bu çubukluyu giymemde emekleri çok büyük. Ona her zaman teşekkürü borç biliyorum. Her seferinde de söylemişimdir kendisine özelimizde; ‘Benim size manevi olarak çok büyük borcum var. Bunu inşallah sezon sonu kupayı kaldırarak ödeme fırsatını elde ederim' diye. Bazen istediğiniz şeyler istediğiniz gibi ilerlemiyor. Şampiyonluğu çok istemiştik, nasip olmadı. Bu sene inşallah Fenerbahçe adına her şey iyi geçer. Ama geçtiğimiz sezonda istediklerimizi elde edemedik. Bu formayı giymekten her zaman onur ve gurur duydum. Lansmanı da izlediğimde ‘miras' kelimesi aslında benim de çocuklarıma bu formayı miras olarak bırakacak olmak tekrar bu formayı giymek kadar büyük bir onurdu benim için. Onlara en azından bu formayı Fenerbahçeli Gökhan Gönül olarak bırakıyorum. Tarifi çok zor. Bazen kelimelerle ifade edemediğiniz çok güzel duygular yaşarsınız hayatınızda. Bazen çok zor durumlar olsa da. Benim yaşadığım mutluluklar tarif edilemez mutluluklardı bu camiada. Her zaman söylerim, bu forma için terimi sonuna kadar terlettiğine inanan biriyim. Sadece terimi akıtarak değil çoğu zaman oldu gözyaşı da döktük yeri geldi kanımızı da döktük. Hiçbir zaman da bundan gocunmadım. Yine olsa aynı şeyi yaparım. Benim için, benim hayatımda bu camianın, Fenerbahçe'nin yeri her zaman başka olacak. Bana tekrar geçen sene bu formayı giymeme vesile olan başkanıma tekrar çok teşekkür ediyorum.”