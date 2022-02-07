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Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Göz ne iş yapıyor?

07.02.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatıyla magazin gündemine zaman zaman konu olan Gökhan Göz'ün hayatı araştırılıyor. Bir dönemler adı Gülşah Saraçoğlu ve Berdan Mardini'nin boşandığı eşi Fatoş Yelliler ile sık sık anılan Gökhan Göz, şimdi de polislere zor anlar yaşatmasıyla gündeme geldi. İşte Gökhan Göz hakkında merak edilenler...

Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Göz ne iş yapıyor?

Gökhan Göz, silah çektiği için evine baskın düzenleyen polis ekiplerine zor anlar yaşandı. Bunun ardından Gökhan Göz'ün hayatı merak konusu oldu. Göz, daha önce Fatoş Yelliler'e kızmış, eşyalarını sokakta yakmış ve içip havaya ateş açmıştı. Gökhan Göz aslen Samsun Bafra'lıdır

GÖKHAN GÖZ KİMDİR?

1989 İstanbul Üsküdar doğumlu Gökhan Göz'ün otomotiv, gıda, inşaat, hizmet sektörlerinde girişimleri bulunuyor. Göz, modacı eski sevgilisi Gülşah Saraçoğlu ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Göz, Gülşah Saraçoğlu'nun evini dağıttığını gösteren videoyu paylaşması ile gündem olmuştu. İkili, ayrılığın ardından uzunca bir süre konuşulmuştu.

Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Göz ne iş yapıyor?

Gökhan Göz Instagram'da, 'gokhangoz_tc' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 126 bin takipçisi bulunuyor.

Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Göz ne iş yapıyor?

Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Göz ne iş yapıyor?

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Anahtar Kelimeler:
Gülşah Saraçoğlu Fatoş Yelliler
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