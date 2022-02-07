Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Göz ne iş yapıyor?

Gökhan Göz, silah çektiği için evine baskın düzenleyen polis ekiplerine zor anlar yaşandı. Bunun ardından Gökhan Göz'ün hayatı merak konusu oldu. Göz, daha önce Fatoş Yelliler'e kızmış, eşyalarını sokakta yakmış ve içip havaya ateş açmıştı. Gökhan Göz aslen Samsun Bafra'lıdır

GÖKHAN GÖZ KİMDİR?

1989 İstanbul Üsküdar doğumlu Gökhan Göz'ün otomotiv, gıda, inşaat, hizmet sektörlerinde girişimleri bulunuyor. Göz, modacı eski sevgilisi Gülşah Saraçoğlu ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Göz, Gülşah Saraçoğlu'nun evini dağıttığını gösteren videoyu paylaşması ile gündem olmuştu. İkili, ayrılığın ardından uzunca bir süre konuşulmuştu.

Gökhan Göz Instagram'da, 'gokhangoz_tc' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 126 bin takipçisi bulunuyor.





