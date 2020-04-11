MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gökhan Özen'den Demet Akalın'a sert sözler! 'Bir daha kapıma gelme'

Gökhan Özen'den Demet Akalın'a sert sözler! 'Bir daha kapıma gelme'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 14:52 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın bundan 8 yıl önce Gökhan Özen ile düet yaptıkları ''Yıkıl Karşımdan'' şarkısını sosyal medya hesabında, “8 yıl önceki şarkım yine patlamış” cümlesiyle paylaşması üzerine Özen sinirlerine hakim olamadı.

Gökhan Özen'den Demet Akalın'a sert sözler! 'Bir daha kapıma gelme'

Demet Akalın ve Gökhan Özen’in 2012 yılında düet yaptıkları “Yıkıl Karşımdan” şarkısı, son dönemde dijital müzik platformlarında yeniden gündeme geldi. Yıllar sonra şarkıya gösterilen bu ilgi karşısında şaşıran Akalın, mutluluğunu sosyal medyada “8 yıl önceki şarkım yine patlamış” mesajıyla dile getirdi.

Ancak bu durum Gökhan Özen’i sinirlendirdi. Los Angeles’ta yaşayan Özen, tepkisini önce Instagram sayfa-sında dile getirdi: “Şarkısı patlamış. Bu şarkının söz, müzik, aranjesi ve mix’ini ben değil de kendi yapmış sanmış olabilir bir an. Düet jestimi de bir an için unutmuş olabilir. Biz tebrik edelim şarkısını.”

5e9148750f25440ddc97f82e-dnsm-ZgrX

Demet Akalın’a daha önce “İlahi Adalet”, “Nazar”, “Yeminim Var” ve “Özüme Döndüm” adlı şarkıları da veren Gökhan Özen, bir daha onunla çalışmayacağını söyledi.

Özen sert konuştu: “Bir daha kapıma şarkı diye gelmesin. O da özünü yaşıyor. Çiğ insan çiğ hareket eder. O kadar şarkı yazdım, istedi diye kendi projelerimi bekletip düete girdim. Klipler çektik birlikte. Konu kapanmıştır benim için.

5e9148750f25440ddc97f827-08cf-z3Q4

''GÖNLÜNÜ ALDIM''

Yaşananların ardından Demet Akalın ise şu açıklamayı yaptı: Çok ayıp oldu Gökhan’a! Kendi sayfamda paylaşmayı unuttum, dalgınlığıma geldi. Yoksa Gökhan Özen bana 8,9 tane çok güzel şarkı verdi. Çok da iyi arkadaştık buradayken, Amerika’ya gidince son bir senedir hiç görüşmüyoruz ama ben onun gönlünü aldım. Gökhan Özen öyle kavga edilecek, polemiğe girilecek bir insan değil. Orada ben ‘eşeklik’ ettim. Çok kıymetli bir adam onunla hiç kötü bir diyaloğa girmek istemem.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldıSokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldı
Birleşme partisinden ilk kareler! Cemal ve Aycan...Birleşme partisinden ilk kareler! Cemal ve Aycan...
Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimiKızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özen, demet akalın,

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraf bu sabah çekildi! Yasağa rağmen...

Fotoğraf bu sabah çekildi! Yasağa rağmen...

Test sonucunu bekleyen korona şüphelisi pes dedirtti

Test sonucunu bekleyen korona şüphelisi pes dedirtti

Bu sabah İstanbul! Tarihi gün...

Bu sabah İstanbul! Tarihi gün...

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Görünce bir anda kaçmaya başladılar

Görünce bir anda kaçmaya başladılar

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

La Casa De Papel'deki 'Osman' eleştirilere cevap verdi

La Casa De Papel'deki 'Osman' eleştirilere cevap verdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Safiye Soyman eline oklavayı aldı! Faik Sönmez'e şok tepki

Safiye Soyman eline oklavayı aldı! Faik Sönmez'e şok tepki

TRT 1'den nostaljik diziler günü

TRT 1'den nostaljik diziler günü

Perihan Savaş: Erol Taş’tan çok korktum

Perihan Savaş: Erol Taş’tan çok korktum

48 yaşındaki Caprise'ten cesur pozlar

Evinde bikinisini giyip...

Nusret koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı

Nusret koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı

Acun Ilıcalı Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı

Birleşme partisinden ilk kareler! Cemal ve Aycan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.