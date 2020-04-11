Gökhan Özen'den Demet Akalın'a sert sözler! 'Bir daha kapıma gelme'

Demet Akalın ve Gökhan Özen’in 2012 yılında düet yaptıkları “Yıkıl Karşımdan” şarkısı, son dönemde dijital müzik platformlarında yeniden gündeme geldi. Yıllar sonra şarkıya gösterilen bu ilgi karşısında şaşıran Akalın, mutluluğunu sosyal medyada “8 yıl önceki şarkım yine patlamış” mesajıyla dile getirdi.

Ancak bu durum Gökhan Özen’i sinirlendirdi. Los Angeles’ta yaşayan Özen, tepkisini önce Instagram sayfa-sında dile getirdi: “Şarkısı patlamış. Bu şarkının söz, müzik, aranjesi ve mix’ini ben değil de kendi yapmış sanmış olabilir bir an. Düet jestimi de bir an için unutmuş olabilir. Biz tebrik edelim şarkısını.”

Demet Akalın’a daha önce “İlahi Adalet”, “Nazar”, “Yeminim Var” ve “Özüme Döndüm” adlı şarkıları da veren Gökhan Özen, bir daha onunla çalışmayacağını söyledi.

Özen sert konuştu: “Bir daha kapıma şarkı diye gelmesin. O da özünü yaşıyor. Çiğ insan çiğ hareket eder. O kadar şarkı yazdım, istedi diye kendi projelerimi bekletip düete girdim. Klipler çektik birlikte. Konu kapanmıştır benim için.