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Gökhan Özoğuz'dan sitem! "Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş..."

12.04.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada gündeme dair her zaman fikrini söyleyen ve siyasileri de çekinmeden eleştiren Gökhan Özoğuz son paylaşımıyla dikkat çekti. "Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş..." diyerek bakın ne paylaştı.

Gökhan Özoğuz'dan sitem! "Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş..."

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan 'ın aday olduğu cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra milletvekili seçimleri de gündemde. Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım yapılırken parti listeleri de ortaya çıkmıştı.

Kimini sevindiren kimini üzen listeler günlerdir sosyal medyada konuşuluyor. Şarkıcı Gökhan Özoğuz da seçim gündemi sonrasında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

SİYASET YORUMU

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz paylaşımında "Bunca zamandır çok fazla şey gördük, yaşadık, inandık sonra baktık ki hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş. Siyaset is CRİNGE" dedi.

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Ünlü şarkıcının sözleri sosyal medyada gündem oldu ve bazı takipçiler bu sözleri kime söylediğini merak etti. Ancak şarkıcı konuya dair başka yorumda bulunmadı.

*CRİNGE: Utandırıcı...

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