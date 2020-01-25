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Gökhan Özoğuz: Deprem Hazırlıkları Araştırma Önergesi neden reddedilir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 10:01 | Son Güncelleme

Elazığ'da yaşanan depremin ardından ünlü isimler de paylaşımlarıyla dikkat çekti. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz depremle ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Gökhan Özoğuz: Deprem Hazırlıkları Araştırma Önergesi neden reddedilir?

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremi çevre illerde hissetti ve 21 vatandaş yaşamını yitirdi. Depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gökhan Özoğuz yaptığı yorumla gündeme geldi.

Gökhan Özoğuz depremin ardından ülkemize yardıma ilk gelenlerden birinin Yunanistan olduğunu öğrenince daha önce Yunanistan'da yaşanan deprem sonrası sosyal medyada 'oh olsun' diyenlere seslendi.

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Yunanistan depreminde yaşananları hatırlatan Gökhan Özoğuz "Yunanistan'da deprem olduğunda beddua edenler vardı. Biraz utanırlar belki. Artık bilmeyenlerde uyansın inşaallah da, şu kin, şu nefret bitsin! Dünyanın dört bir yanında. İnsan olmaya geliyoruz dünyaya. Eninde sonunda insan insana muhtaç olacak!" dedi.

Özoğuz daha sonra ise deprem hazırlıkları araştırma önergesinin reddedildiği iddiasına dair bir paylaşım daha yaptı ve şunları yazdı:

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"AMA NEDEN? Bunu gerçekten bilen var mı? Mantıklı bir cevabı, açıklaması var mı? Deprem Hazırlıkları Araştırma Önergesi neden reddedilir?"


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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Deprem doğuda oldu diye sevinenler bile var.bu topraklara ırkçılık o kadar işlenmiş ki insan sevgisinden eser bırakmamış.
Senin zihniyetindeki insanlar depremden sonra bile kin kusmaya devam ediyor. Allah ıslah etsin senin gibileri!
Yunanistan'da olan tüm depremlerde ilk yardım açıklaması hep Türkiye'den gelmiştir. AFAD derhal hazır hale getirilmiş yardıma dahi gitmiştir. Her millette yokmudur kötü art niyetli olan insan ? Misal onların içerisinde yok mudur şimdi oh iyi oldu ölüp gitsinler diyenler ? İnsanlar bu soğuk havada betonların arasında canlarının derdine düşmüşken sıcacık yataklarımızda uzanırken Twitter'dan içimizdeki çürükler ile uğraşıp o şunu demişti, bu onu yapmıştı demenin vakti olmasa gerek ?
yunan sevici oldunuz ....bizde yunanistana ilk yardim teklif eden ulkeydik....
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