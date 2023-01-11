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Göksel 15 yaş genç sevgilisinden ayrıldı! Ancak...

11.01.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Göksel (50) 2 yıldır kendisinden 15 yaş küçük müzisyen Osman Şahin (35) ile aşk yaşıyordu. İkilinin ilişkisi sürpriz bir şekilde sona ermişti. Ancak hala görüşmeye devam ediyorlar.

Göksel 15 yaş genç sevgilisinden ayrıldı! Ancak...

Göksel, 2 yıl önce gitarist Osman Şahin ile flört etmeye başlamış, kısa süre sonra da ‘Ben Fena Aşığım’ adlı bir albüm çıkarmıştı. "Aşık olunca kontrolü kaybediyorum. Baş etmesi zor bir duygu. Tüm kabuğum kırılıyor. Aynı zamanda birine bu denli yüksek bir duygu beslemek beni telaşlandırıyor. Canım yansa bile gitmesin isterim. Zaten aşk acısını da severim. Kalbim hiçbir zaman boş olmaz" demişti.

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Ancak çift geçtiğimiz günlerde ilişkilerine son verdi. Göksel’in birçok projesinde yer almaya devam eden Osman Şahin kendi solo albümünü çıkarmak için kolları sıvadı. Şimdiden 2 single çıkaran Şahin müzik dünyasında büyük ilgi gördü.

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