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Göldeki arabadan ünlü oyuncunun cesedi çıktı!

08.10.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra 28 yaşında trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Ünlü ismin cesedi göle düşen arabadan çıkarken, erkek arkadaşı cinayetle suçlanıyor.

Göldeki arabadan ünlü oyuncunun cesedi çıktı!

İspanya, 28 yaşındaki oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra'nın trafik kazasında ölümünü konuşuyor.

24 yaşındaki erkek arkadaşıyla birlikte tatilde olduğu Pontevedra'da araçla giderken, otomobil Cotobade'deki Almofrei Nehri'ne uçtu.

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Araç ters olarak suya gömülürken oyuncunun erkek arkadaşı kazadan sağ olarak kurtuldu. Ehliyeti olmadığı öğrenilen genç adamın 'adam öldürme' iddiasıyla soruşturulduğu öğrenildi.

İddiaya göre genç adam arabadan çıkmayı başarırken, Beatriz ise yolcu koltuğunda sıkışıp hayatını kaybetti.

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İfadesine kız arkadaşına yardım edip kurtarmaya çalıştığını ancak başarılı olamayınca çevreden yardım istediği belirten genç adam suyun çok bulanık olması nedeniyle Beatriz'i kurtaramadıklarını söyledi.

Arama ekipleri geldiğinde çok geçti, başarılı oyuncunun cesedi araçtan çıkarıldı.

Beatriz Alvarez-Guerra, dramatik sanatlar eğitimi aldıktan sonra birçok kısa filmde rol aldı. Daha sonra kimi tiyatro oyunlarında da boy gösterdi.

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