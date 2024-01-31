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    4. Golf fenomeni Paige Spiranac göğüsleri sorulunca öyle bir hareket yaptı ki... Hayranları dahi şaşkına döndü

    Golf fenomeni Paige Spiranac göğüsleri sorulunca öyle bir hareket yaptı ki... Hayranları dahi şaşkına döndü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    31.01.2024 11:41 | Son Güncelleme:
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    Profesyonel golf kariyerine ara verdikten sonra sosyal medya paylaşımlarının sayısını arttırarak fenomenliğe yönelen Paige Spiranac Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırtmayı başardı. Fenomen isim hayranlarından gelen soruları cevapladığı paylaşımında 'Göğüslerin mi büyümüş?' sorusuna ilginç bir şekilde cevap verdi.

    Profesyonel golf kariyerinin yanında güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Paige Spiranac sporculuk kariyerine mola verdikten sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

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    Sosyal medyada dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran fenomen isim golf kariyerine göz kırparken cesur paylaşımlarına da devam ediyor.

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    Son olarak sosyal medya hesabından hayranlarının sorularına cevap verdiği anları paylaşan Paige Spiranac bir hayranının 'Göğüslerin mi büyümüş?' sorusuna ceketinin önünü açıp kameraya göğüslerini yakınlaştırarak cevap verdi. Fenomen ismin paylaşımı olay oldu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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