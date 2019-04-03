Gonca Vuslateri: Demetim'e duayla kalktım bugün...

Oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz günlerde eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı.

Gonca Vuslateri fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Bu fotoğrafı Kıvanç Hoca çekti sanırım... fakat ben de çektim aynı zamanda... zihnimden atamadığım bir diyalog dalgasıydı... kederli bir dertleşmenin içinde bir an Demet'in “ne kadar sevildiğini biliyor musun sen küçük kız? Bir bilsen... Ne kadar kolay olacak her şey..” dediği, gözlerimizin dolduğu, bir iki çıkmaza ışık tuttuğu bir an’dı. Ve o ışık zamana öyle güzel yayıldı ki... Bu zorlu ve kederli günleri atlattığınız şu zamanlarda sevgili Sedef İybar biriciğim ve Demetim'e duayla kalktım bugün... iyi ki sevdiklerimiz var ve o kudretli elleri daima çenemizde... Akıllı sözleri ve güzel yürekleriyle... 3 Nisan çiçeklerin açması günüdür... Gönlümün bütün nisan çiçeklerini daima kardeşliklerine özenerek baktığım iki özel kadına adıyorum... Sedef iybar ve Demet Akbağ... Sizin çiçekleriniz kime?"

