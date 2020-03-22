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Gonca Vuslateri'den 'bol bol seks yapın' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 14:32 | Son Güncelleme

Doktor Mehmet Öz, koronavirüs tedbirleri kapsamında, "Evde olduğunuzda en iyi çözüm bol bol cinsel ilişkiye girmek" demişti. Oyuncu ve şarkıcı Gonca Vuslateri, sosyal medyada çok konuşulan öneriye yaptığı espriyle gündem olunca yeni bir açıklama yapma gereği duydu.

Gonca Vuslateri'den 'bol bol seks yapın' açıklaması

Dünyaca ünlü cerrah Prof. Dr. Mehmet Öz, Türkiye'yi etkisi altına alan corona virüsten korunmak için, evlerinden çıkamayan vatandaşlara tedbirlerde bulunmuştu. Tedbirler kapsamında Öz "Evde olduğunuzda en iyi çözüm bol bol cinsel ilişkiye girmek" demişti.

Mehmet Öz’ün kısa sürede sosyal medyada gündem olan açıklamasına, oyuncu Gonca Vuslateri’den destek gelmişti. Sosyal medya hesabından attığı tweetle Öz’ün bu tavsiyesine uyacağını söyleyen oyuncu, “Çare yok, yapacağız artık. Off bitmiyor çilemiz…” demişti.

Mehmet Öz 'bol bol seks yapın' dedi! Gonca Vuslateri yanıt verdiMehmet Öz 'bol bol seks yapın' dedi! Gonca Vuslateri yanıt verdi

Gonca Vuslateri’nin bu sözleri yanlış anlaşılınca ünlü oyuncu bir açıklama daha yaparak şunları söyledi:

"Dr. Mehmet Öz’ün bol bol seks yapın tavsiyesine espri yaptım 'ofansif':) Yapalım artık çilemiz bitmiyor diye. Gonca Vuslateri uyacağını söyledi diye haber. Karşılıklı birbirimizi ciddiye almıyoruz demek ne güzel. Savaşmayın da. Sarılır mısınız. O ara bir şey mi olur, konu sizde:)"

Vuslateri'nin bu paylaşımına pek çok ünlü isim de yorum bıraktı.

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Gonca Vuslateri, Gonca Vuslateri instagram, mehmet öz,

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