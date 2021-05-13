Gonca Vuslateri hastaneden taburcu oldu

Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalandığını duyuran Gonca Vuslateri, talihsiz bir kaza geçirmişti. Evde üzerine kaynar su dökülen Vuslateri, hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi tamamlanan oyuncu taburcu oldu.

Yüzünü kırmızıya boyayan Vuslateri, paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

"Aklandım paklandım taburcu oluyorum. Küçük Semiha Berksoy geliyor. Harika tedavi gördüm. Ne kadar teşekkür etsem az. Herkesi çok seviyorum buradaki.

Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Masmavi bir gökyüzünü izlemekle cezalandırılmış bir Meursault gibiyim (Camus kafası) ve dünya gerçekten de ‘akla aykırı bir yerden başkası değil’.

﻿Hayat kısa denince hep Kral Lear-Soytarı sahnesindeki çıkarım gelir aklıma: Akıllanmadan yaşlanmamalıydınız da ondan. Akıllanmadan yaşlanmak yok bana. Ama Gonca deliliğime de coşkuyla sevgiyi katarak. Hepimize geçmiş olasın"

