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Gonca Vuslateri hastaneden taburcu oldu

13.05.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri evinde tedavi görürken üzerine kaynar su dökülen güzel oyuncunun yaşadığı talihsiz kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Vuslateri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastaneden taburcu olduğunu duyurdu.

Gonca Vuslateri hastaneden taburcu oldu

Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalandığını duyuran Gonca Vuslateri, talihsiz bir kaza geçirmişti. Evde üzerine kaynar su dökülen Vuslateri, hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi tamamlanan oyuncu taburcu oldu.

Yüzünü kırmızıya boyayan Vuslateri, paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

"Aklandım paklandım taburcu oluyorum. Küçük Semiha Berksoy geliyor. Harika tedavi gördüm. Ne kadar teşekkür etsem az. Herkesi çok seviyorum buradaki.

Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Masmavi bir gökyüzünü izlemekle cezalandırılmış bir Meursault gibiyim (Camus kafası) ve dünya gerçekten de ‘akla aykırı bir yerden başkası değil’.

﻿Hayat kısa denince hep Kral Lear-Soytarı sahnesindeki çıkarım gelir aklıma: Akıllanmadan yaşlanmamalıydınız da ondan. Akıllanmadan yaşlanmak yok bana. Ama Gonca deliliğime de coşkuyla sevgiyi katarak. Hepimize geçmiş olasın"

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Gonca Vuslateri
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