Gonca Vuslateri: Hastayken de seksiyim

On parmağında on marifet oyunculardan Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabı üzerinden günlük dertlerine ve projelerine dair pek çok paylaşıma imza atıyor. Vuslateri, yinebir paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti.

İşte Gonca Vuslateri’nin o satırları:

“Allah canımı almasın ben hastayken de seksiyim… Outlander 4. Sezon bittiğinden beri ağlıyorum sanırım. 1 günde 13 bölüm seyrettim. Türkiye'de diziler 130 dk oldu derken yabancı diziler de kotayı 90 dk'ya çıkarmış. Sezon finali dakikası bu…

Dolu dolu ve doğru bir matematikle yazılmış senaryoları lezzetiyle izlerim valla. 4 sezon boyunca bir çok oyuncunun gelişimini, tökezleyişini, senaryoyla kavga ettiği, o gün setin iyi geçmediği çokça anı hissettim elbette… Oyunculuğun anlam okulu ‘yasamak’ ve ‘farkındalık’… Bana his verdi kendimi iyi hissettim falan cacık yani…

Hele ki ben kendime oyuncu demem ama yönetmen çok istedi ekip iyi falan zarrt zurt… Ben de şarkı söylüyorum, kitap yazıyorum, beste yapıyorum, fotoğraf çekiyorum. Çünkü oyuncuyum ve hissettiğim her şeyin farkında olmak ve onu yaşamak için canımı ortaya atıyorum. Eve geç dönerken yolda yürüdüğümde gözümü korkutan insanın da gözüne bakabiliyorum, boka da bakabiliyorum, güzele sevgiye bir çocuğa ve bir anneye de… Çünkü böyle var oluyorum. Kendime engel olmaya maruz kalamam… Mütevazi olamam!