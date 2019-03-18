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Gonca Vuslateri: Kimsenin öpemeyeceği yaralar vardır

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2019 09:24 | Son Güncelleme

Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ve yazdığı satırlarla hayvanseverliğini bir kez daha ortaya koydu.

Gonca Vuslateri: Kimsenin öpemeyeceği yaralar vardır

Vuslateri kucağında yavru bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak altına son derece ilginç satırlar yazdı. Hayvanseverliğiyle dikkat çeken ve öne çıkan isimlerden olan Gonca Vuslateri şunları yazdı:

gonca-vuslateri-ic

“Kimsenin öpemeyeceği yaralar vardır, kendiyle çözülür yalnızca… Yıllar öncesinin köpek ısırığı ve o hayvanın korkusunu, ancak nereye gideceği konusunda fikri olmadan endişeyle bakan bir başka yavru köpek anlayabilir. Ben de böyle anlıyorum. İçimi, zihnimi, insanlığımı tehdit eden ve ciğerime kadar zulüm veriyorsun diye kusmak istediğim bir kaosun içinde – başka bir canı anlamak için niye duraksayayım ki… Duraksarım ama! Öyleyim. Omzumdaki küçücük çizik umurumda değil. Omzumda duran o küçücük patiyi umursuyorum… Hayvanlar da doğanın tüm eşsiz değerleri gibi sevilmeye ve sayılmaya değer. Beraber yaşadığımızı kabul etmek, anlamak zorundayız.”


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Gonca Vuslateri instagram

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