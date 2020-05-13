Gonca Vuslateri’nden Dekan Orhan Acar’a sert tepki! 'Keşke benim yüzümle de...'

Koronavirüs günlerinde eğitimin görüntülü uygulamalar üzerinden sürdürülmesi devam ediyor. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, makamında bir video konferans görüşmesine katıldı. 58 yaşındaki Orhan Acar, video konferansta ve kameranın açık olduğunu unutup, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada “Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma” dedi.

GONCA VUSLATERİ’DEN SERT TEPKİ

Sosyal medyaya düşen bu skandal görüntülerin ardından pek çok isim tepkisini sert bir şekilde dile getirdi. Bunlardan biri de oyuncu Gonca Vuslateri oldu.

Twitter hesabından yaşanan bu skandalın haberini paylaşan Vuslateri tepkisini şu sözlerle gösterdi:

“Yazıklar olsun… Keşke benim yüzümle bir yalnız kalsanız. Sonra gururla desem benim “yüzümden” oldu. Bu taciz bilinciyle toplumu nasıl terörize ettiğinizin ve insanlığı şiddete yönlendirdiğinizin hesabını verirsiniz umarım...”

