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Gonca Vuslateri’ni havalimanında ağlatan video!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2019 13:54 | Son Güncelleme

Anne dizisinin ardından Tehlikeli Karım isimli dizi ile son olarak ekranlara gelen Gonca Vuslateri, instagram sayfasından duygusal bir mesaj yayınladı.

Gonca Vuslateri’ni havalimanında ağlatan video!

Aynı okulda okuduğu yönetmen ve oyuncu Apo Kaya’nın bir oyununun on dakikasının New York’ta sahnelendiğini aktaran Gonca Vuslateri, havalimanında izlediği video sonrasında göz yaşlarını tutamadığını aktardı.

2015 yılında 23 yaşındaki Eylül Cansın, Türk transeksüel kadının Boğaziçi Köprüsü’nden atlayarak intihar etmeden önceki son videosunun yayınlandığı tiyatro oyunundan kendisini ağlatan o sahneyi paylaştı.

İşte o video ve Gonca Vuslateri’nin açıklaması:

Apo Kaya.. Mujdat Gezen Sanat Merkezi’nde okudugumuz yillarda,yonetmenligine giptayla tanik oldugumuz,oyunculugu-performansi okulun bizden onceki tarihinde sikca konusulan bir insan .. Bugun havaalaninda agliyorum cunku benim arkadasim New York’da bir oyun yazdi ve bu oyunun on dakikasini bir tiyatroda yabancilar oynadi.. bu oyunun bir bolumunde ruhuyla eslik eden Eylul Cansin’in videosu vardi. Hani dunyadan giderken cigerimizi delip gecen konusmasiyla..yasadigi toplumsal baskiyi,yalnizligini ve ben ölecegim derken bile telefonun kamerasindan kendi guzelligine bakacak kadar degerini bilen o onurlu video.. Oyle guzel bir hikaye anlatti ki Apo.. ve bunun uzun versiyonunu da (oyunun tamamini) calistigini biliyorum.. Havaalaninda oturdum.Birkac yil once “ben gidiyorum..” diye bileginden kestigi iplerin zirveye ucusunu seyrediyorum Apo’nun.Kararliligi meyvelerini vermeye basladi.. gurur duyuyorum.. Eylul’un ailesi de duyuyordur. Dunya da .. Seninle ayni okulun merdivenlerinde oturmus olmak buyuk onur.Biricik Apo! Bu daha baslangic❤️❤️❤️❤️ neler olcek daha...

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Apo Kaya.. Mujdat Gezen Sanat Merkezi’nde okudugumuz yillarda,yonetmenligine giptayla tanik oldugumuz,oyunculugu-performansi okulun bizden onceki tarihinde sikca konusulan bir insan .. Bugun havaalaninda agliyorum cunku benim arkadasim New York’da bir oyun yazdi ve bu oyunun on dakikasini bir tiyatroda yabancilar oynadi.. bu oyunun bir bolumunde ruhuyla eslik eden Eylul Cansin’in videosu vardi. Hani dunyadan giderken cigerimizi delip gecen konusmasiyla..yasadigi toplumsal baskiyi,yalnizligini ve ben ölecegim derken bile telefonun kamerasindan kendi guzelligine bakacak kadar degerini bilen o onurlu video.. Oyle guzel bir hikaye anlatti ki Apo.. ve bunun uzun versiyonunu da (oyunun tamamini) calistigini biliyorum.. Havaalaninda oturdum.Birkac yil once “ben gidiyorum..” diye bileginden kestigi iplerin zirveye ucusunu seyrediyorum Apo’nun.Kararliligi meyvelerini vermeye basladi.. gurur duyuyorum.. Eylul’un ailesi de duyuyordur. Dunya da .. Seninle ayni okulun merdivenlerinde oturmus olmak buyuk onur.Biricik Apo! Bu daha baslangic❤️❤️❤️❤️ neler olcek daha ???????? @apokaya #tenminutes #newyork #freedom ???????????????????????????????????????? #lgbt #eylulcansin #playwriter #theatre

Gonca Vuslateri (@goncavuslateri)'in paylaştığı bir gönderi ()


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Gonca Vuslateri instagram

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